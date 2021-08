NASA suspende contrato com a SpaceX depois do processo da Blue Origins

Foi notícia há poucos dias que a empresa espacial Blue Origin de Jeff Bezos estaria a processar a NASA na sequência da sua decisão de conceder um contrato de 2,9 mil milhões de dólares à SpaceX, com vista a colocar novamente humanos na Lua, excluindo a Blue Origin do processo.

Agora a NASA veio a público revelar que o acordo com a SpaceX está temporariamente interrompido.

NASA suspende (temporariamente) contrato com a SpaceX

Na sequência do processo aberto pela Blue Origins, a NASA decidiu suspender temporariamente o trabalho que estava a iniciar com a SpaceX e que envolvia um investimento de 2,9 mil milhões de dólares.

A Blue Origin disse que a sua ação, avançada no Tribunal de Reclamações Federais dos Estados Unidos na semana passada, foi "uma tentativa de remediar as falhas no processo de aquisição encontradas no Sistema de Aterragem Humana - Human Landing System - da NASA".

Com audiência marcada para 14 de outubro, a NASA, através de um porta-voz, anunciou que os trabalhos com a SpaceX para colocar novamente o Homem na Lua estariam suspensos até 1 de novembro, momento em que espera que o processo fique concluído.

Recorde-se que, embora o plano inicial mencionasse um contrato com duas empresas, em abril, a decisão alterou-se. Devido ao défice financeiro, a NASA viu-se obrigada a estabelecer um contrato com uma única empresa, suscitando a discussão.

Blue Origin considera o acordo injusto

Alegadamente, um dos fatores de decisão foi a proposta de preço da missão, e a SpaceX apresentou uma mais barata. Contudo, para Jeff Bezos, o acordo é injusto. Além disso, a Blue Origin alega que são necessários dois fornecedores para construir o sistema de aterragem que levará os astronautas à superfície da Lua, em 2024. Mais do que isso, acusou a NASA de “avaliação ilegal e imprópria” das suas propostas, durante o concurso.

A NASA espera que, em 2024, tudo esteja pronto, em parceria com a SpaceX, voltar e meter humanos na Lua.