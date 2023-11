EA prepara semana de adrenalina pura (e gratuita) com F1 23

A Electronic Arts revelou recentemente os seus planos para libertar doses maciças de adrenalina com a disponibilização de F1 23 gratuitamente durante a próxima semana. Venham saber mais...

F1 23, que tivemos a oportunidade de ver aqui, continua em grandes rotações e a EA Sports pretende que se mantenha em alta cilindrada.

Para isso conta muito a comunicação recente da Electronic Arts que revela a disponibilização de F1 23 de forma gratuita, na próxima semana, de 16 a 20 de Novembro.

A Electronic Arts apresentou um fim de semana 'Free to Play' (condições e restrições) para celebrar o primeiro FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023.

De 16 a 20 de Novembro, os pilotos virtuais de todo o mundo terão a oportunidade de experimentar a adrenalina do Las Vegas Grand Prix Circuit ao terem a oportunidade de jogar F1 23 gratuitamente na PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (Steam).

Para além disso, todos os jogadores que entrarem no jogo durante o fim de semana vão ganhar pontos (XP) a dobrar em vários modos de jogo e receber ainda outras recompensas. Novos jogadores que desejem comprar o jogo também podem verificar as promoções de preços especiais de até 60% de desconto durante essas datas, todo o progresso no jogo e conteúdo desbloqueado ficarão guardados após o teste.

Para aumentar a emoção, a EA SPORTS realizará um evento repleto de estrelas na HyperX Arena Las Vegas. O evento contará com grandes nomes da modalidade, desporto, videojogos, e muito mais, que se juntam para iniciar o fim de semana do Fórmula 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023, sintoniza o canal oficial da Fórmula 1 no Youtube no dia15 de novembro às 21h00 para assistires.

A lista completa de atletas e talentos participantes será anunciada no dia 13 de Novembro nas redes sociais do F1 23.

As comemorações no F1 23 vão começar antes do fim de semana para aqueles ansiosos que querem correr na Strip. De 14 a 20 de Novembro, o jogo contará com vários eventos no jogo, incluindo um novo 'Pro Challenge' de Las Vegas com Charles Leclerc e um evento de cenário 'F1 World' com Lewis Hamilton.

A EA SPORTS também irá oferecer uma série de itens no jogo, desenvolvidos em parceria com o Las Vegas Grand Prix, gratuitamente‡. Para obtê-los, os jogadores vão precisar de fazer login diariamente no jogo de 16 a 18 de Novembro e verificar a caixa de mensagens.

Além disso, de 20 de Novembro a 11 de Dezembro (requer F123 vendido separadamente e todas as atualizações do jogo), os jogadores podem experimentar a emoção de correr com a recém revelada pintura do carro da golden era da Ferrari, em homenagem à primeira "golden era" da Fórmula 1 nos Estados Unidos.

Por outro lado, Daniel Ricciardo partilhou a sua emoção antes da corrida e definiu o cenário num novo vídeo que cobre a sua primeira sensação do novo circuito dos EUA.

No dia 17 de Novembro, também haverá uma antevisão de como Max Verstappen se está a preparar para o novo circuito, enquanto o tricampeão mundial leva a estrela do boxe Anthony Joshua pelas ruas de Vegas no F1 23.

"Las Vegas é um local icónico com uma das pistas de asfalto mais famosas do mundo", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da Codemasters. "Adorei ver a equipa construir uma recriação virtual tão maravilhosa da vibrante e enérgica Strip. Tivemos a honra de trazer este novo circuito para o F1 23 para os jogadores de todos os lugares desfrutarem antes do Grand Prix do mundo real, e esperamos que todos se divirtam tanto quanto o Daniel Ricciardo assim que entrarem na desafiante Strip no jogo esta semana".