Reserva antecipada de F1 24, traz novidades para F1 23

A nova época de Fórmula 1 já vai no ar e o jogo oficial que a traz para PC e consolas, ainda se prepara para lançamento. F1 24 ainda se encontra um pouco longe mas isso não quer dizer que não comece a mexer. E com novidades já para agora.

F1 24 prepara o seu lançamento que, apesar de ainda estar algo longe, já começa a mexer e a criar fortes expetativas.

Nas mais recentes novidades reveladas pela Electrnoic Arts, foram dadas a conhecer algumas novidades que envolvem F1 24, a sua reserva e F1 23.

Dessa forma, a Electronic Arts lançou uma iniciativa que permite aos jogadores entrarem em pista com os carros e itens da temporada 2024 desde Alpine, Haas, McLaren e Williams como parte da oferta de reserva antecipada. Com itens adicionais disponíveis no lançamento, incluindo acesso antecipado de até três dias, desconto de fidelização adicional disponível para jogadores de F1 2021, F1 22 e F1 23.

A Electronic Arts anunciou recentemente que os jogadores de EA SPORTS F1 23 podem entrar em desafios de Time Trial com carros de equipa selecionados para 2024 antes da corrida de abertura deste fim de semana ao fazerem a reserva de EA SPORTS F1 24, que chegará a 31 de Maio para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC, via EA App, Epic Games Store e Steam.

Por um período limitado, um novo programa de fidelização recompensa os pilotos que têm qualquer um dos F1 2021, F1 22 ou F1 23 com um desconto de 15% quando reservarem a F1 24 Champions Edition.

Como bónus, os jogadores também vão receber os itens de esports da McLaren e da Alpine F1 2023, que serão transferidas para o F1 24.

"Agora e pela primeira vez, os nossos jogadores do F1 23 podem conectar-se imediatamente com a temporada de 2024, antes do primeiro lights end deste fim de semana, onde estão presentes as suas equipas favoritas", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da Codemasters. "A nossa revelação completa vai chegar brevemente, e vamos trazer aos jogadores um Career Mode reformulado, um novo EA SPORTS Dynamic Handling System e muito mais."

Juntamente com uma segunda onda de itens da nova temporada que chegará no final de Abril, os jogadores que reservarem vão receber vários itens valiosos conectados diretamente ao F1 24 no seu lançamento.

A Champions Edition exclusiva para o formato digital equipa os pilotos com dois novos ícones da Fórmula 1, 18.000 Pitcoin e um F1 World Bumper Pack com recursos para eventos de jogabilidade individuais e multiplayer. Também vão receber até três dias de acesso antecipado a partir de 28 de maio, e todas as reservas com um bónus VIP Podium Pass. Os jogadores que reservarem a Standard Edition receberão 5.000 Pitcoin e um F1 World Starter Pack.

Mais novidades chegarão ao longo das próximas semanas, certamente!

EA SPORTS F1 24, chega a 31 de Maio para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC, via EA App, Epic Games Store e Steam.