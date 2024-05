Xbox revela próximas entradas de Maio no Xbox Game Pass

A Xbox já divulgou as novidades que o catálogo Xbox Game Pass recebe este mês de Maio. Venham saber quais os jogos a caminho (alguns já chegaram).

Maio já vai lançado e a meio mas isso não quer dizer que não hajam novidades, no catálogo do Xbox Game Pass. Dessa forma, a Xbox acabou de anunciar quais os jogos a caminho do Xbox Game Pass, ainda em Maio.

Assim sendo, eis a lista dos jogos que se juntam ao catálogo do Xbox Game Pass, e que ficarão disponíveis gratuitamente para todos os jogadores que tenham subscrição válida do serviço.

Novas aquisições do Xbox Game Pass

Encabeçada por jogos como Brothers: A Tale of Two Sons ou EA Sports NHL 24, a lista dos novos jogos a caminho do Xbox Game Pass (alguns já chegaram) é variada e interessante. Vejam de seguida a lista:

Brothers: A Tale of Two Sons – Disponível hoje: consola, PC e Cloud

Chants of Sennaar – 15 de maio: consola, PC e Cloud

EA Sports NHL 24 (EA Play) – 16 de maio: Cloud

Senua's Saga: Hellblade II – 21 de maio: Xbox Series X|S, PC e Cloud

Hauntii – 23 de maio: consola, PC e Cloud

Galacticare – 23 de maio: Xbox Series X|S, PC e Cloud

Moving Out 2 – 28 de maio: consola, PC e Cloud

Humanity – 30 de maio: consola, PC e Cloud

Lords of the Fallen – 30 de maio: Xbox Series X|S, PC e Cloud

Firework – 4 de junho: PC

Rolling Hills – 4 de junho: consola, PC e Cloud

Tempo de dizer Adeus...

Em sentido inverso, no dia 31 de Maio, uma pequena lista de jogos irá deixar o catálogo do Xbox Game Pass.

De recordar que, os membros do serviço podem adquirir estes jogos antes deles saírem do catálogo, com até 20% de desconto. Segue a lista dos jogos que abandonam em breve o Xbox Game Pass:

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Consola e PC)

Farworld Pioneers (Cloud, Consola e PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Cloud, Consola e PC)

Pac-man Museum Plus (Cloud, Consola e PC)

Little Witch in the Woods (Cloud, Consola e PC)

Railway Empire II (Cloud, Consola e PC)