3 principais alternativas ao Discord que deve experimentar em 2024

A recente decisão do Discord de integrar anúncios na plataforma gerou muita insatisfação na comunidade, considerando que a empresa se absteve de integrá-los por vários anos. Mas nada está perdido! Se não quer olhar para estes anúncios enquanto conversa com os seus team mates, experimente estas três alternativas de voice chat.

Embora o Discord diga que permitirá aos utilizadores desativar os anúncios, este pode restringir a funcionalidade e colocá-la apenas para assinantes do Nitro, lucrando com utilizadores que pagam e que não pagam pela plataforma. Portanto, se não se pode dar ao luxo de pagar uma conta Nitro, deixamos 3 alternativas ao Discord.

1. TeamSpeak

Antes de o Discord se tornar uma das plataformas de voice chat mais populares, o TeamSpeak dominava o espaço dos jogos. No entanto, o seu design desatualizado e as suas funcionalidades confusas deram lugar ao Discord. Contudo, o TeamSpeak reformulou-se completamente e é talvez uma das melhores alternativas à plataforma.

Para começar, o TeamSpeak permite que os utilizadores criem os seus servidores e convidem outros. Além disso, a plataforma utiliza o codec Opus para comunicação de voz de baixa latência, garantindo uma qualidade de conversa comparável à do Discord.

Além disso, a utilização pelo TeamSpeak de encriptação de ponta a ponta utilizando AES e o facto de as conversas serem armazenadas em servidores dedicados posicionam a aplicação como uma excelente alternativa ao Discord. No entanto, é importante notar que, ao contrário do Discord, o TeamSpeak cobra pela criação de vários servidores e pela acomodação de grandes bases de utilizadores. Contudo, se for um utilizador comum que gosta de dar uns tiros no CS com os seus amigos, isto não será problema.

TeamSpeak

2. Steam Chat

A Steam é talvez a loja de jogos mais conhecida, com mais de 132 milhões de utilizadores ativos mensais. No entanto, desconhecido para muitos, o seu Steam Chat pode servir como uma ótima alternativa ao Discord. A plataforma oferece funcionalidades semelhantes, como criação de grupos, mensagens, chamadas de voz/vídeo e até redução de ruído.

Além disso, os utilizadores podem nomear moderadores para os grupos para manter as diretrizes das mensagens e partilhar ligações de grupo, à semelhança do Discord. Um dos maiores apelos do Steam Chat reside na sua base de utilizadores; praticamente todos os jogadores têm o Steam instalado, simplificando a transição para o Steam Chat. No entanto, é de notar que o serviço não possui uma funcionalidade de partilha de ficheiros, limitando os utilizadores apenas à partilha de imagens.

Steam Chat

3. Revolt Chat

O Revolt permite-lhe criar um espaço privado para si e para os seus amigos conversarem, sem as distrações de outras aplicações de conversas comuns. Pode personalizar o seu servidor como quiser e até convidar outros amigos para se juntarem a si.

A arquitetura aberta do Revolt permite construir bots e clientes personalizados, e incorporá-los na aplicação de forma bastante simples. Pode até criar a sua própria aplicação Revolt se quiser. E com todas as cores personalizáveis, não precisa de saber programar para fazer dele o que quiser.

O seu aspeto é bastante idêntico ao do Discord, mas tem várias funcionalidades que no Discord só se encontram caso pague o Nitro.

Revolt

Leia também: