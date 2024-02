EA SPORTS FC 24 Revela Future Stars Team

O sucessor de FIFA da Electronic Arts, EA SPORTS FC 24 (que vimos aqui) continua com algumas das propriedades que o seu antecessor já tinha adquirido. Mas também apresenta algumas novas, como o Future Stars Team.

Tal como prometido, a EA Sports começou a divulgar as Future Stars Team, ou seja, grupos de jogadores de todo o planeta que representam grandes talentos ou potenciais estrelas.

A primeira equipa Future Stars do EA SPORTS FC 24 foi revelada! Estes jogadores são talentos em destaque no futebol em todo o mundo, com idade igual ou inferior a 23 ano. Cada jogador foi selecionado devido às suas impressionantes performances em campo, o que sugere que eles têm o que é preciso para torná-lo um ícone global do jogo.

As duas primeiras equipas de estrelas futuras já são conhecidas e contam com nomes como Trinity Rodman (Washington Spirit), Jeremy Doku (Manchester City) e Lauren James (Chelsea FC), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Cole Palmer (Chelsea), Selma Bacha (Lyon) e Maya Le Tissier (Manchester United), às quais se juntam ainda mais jovens talentos do futebol selecionados pelo EA SPORTS FC para celebrarem as suas épocas de sucesso e serem coroados em Future Stars.

"Estou incrivelmente animada e abençoada por ser nomeada como uma Future Star no jogo icónico que cresci a jogar", disse Trinity Rodman, jogadora da equipa Washington Spirit. "Sinto-me honrada que o EA SPORTS FC reconheça o meu trabalho árduo e desempenhos até à data, e estar a refletir isso no jogo."

A primeira equipa EA SPORTS FC 24 Future Stars Team:

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Jérémy Doku (Man City)

Alejandro Garnacho (Man Utd)

Alejandro Balde (Barcelona)

Lauren James (Chelsea)

Harvey Elliott (Liverpool)

Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Arda Güler (Real Madrid)

Castello Lukeba (RB Leipzig)

Pablo Barrios Rivas (Athletico Madrid)

Yann Aurel Bisseck (Inter Milan)

Margaux Le Mouël (Paris FC)

Jun Endo (Angel City)

Naomi Girma (San Diego Wave)

Entretanto, também já é conhecida a segunda equipa EA SPORTS FC 24 Future Stars Team:

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Joshua Zirkzee (Bologna)

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Michael Olise (Crystal Palace)

Cole Palmer (Chelsea)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

Selma Bacha (Lyon)

Willian Pacho (Eintracht Frankfurt)

Maya Le Tissier (Manchester United)

Bafodé Diakité (Lille)

Rico Lewis (Manchester City)

"Enquanto crescia, não tenho a certeza se teria acreditado se me dissessem que eu seria um EA SPORTS FC 24 Future Star", disse Youssoufa Moukoko, avançado do Borussia Dortmund. "É um privilégio estar incluído numa lista tão prestigiada e na companhia de tantos grandes jogadores do passado e do presente. Vou me esforçar e continuar a trabalhar muito para me tornar um Future Star ICON!"

EA SPORTS FC 24 Future Stars ICONs

Adicionalmente, EA SPORTS FC mantém-se firme relativamente ao legado que FIFA deixou e homenageia também jovens lendas do futebol anteriores com as equipas de Future Stars ICONs. Entre os jogadores que vão fazer parte da Team 1 ICONs estão Steven Gerrard, Clarence Seedorf e Roberto Carlos.

A lista EA SPORTS FC 24 Future Stars ICONs Team 1 inclui: