Sol entra em erupção com incríveis explosões solares. As maiores vistas nos últimos anos

O 25.º ciclo do Sol está poderosíssimo. Em 24 horas, várias erupções de classe X irromperam da sua superfície - a mais poderosa das quais foi uma X6.3 de cair o queixo. É a chama mais poderosa do atual ciclo solar e a mais poderosa desde a erupção de uma X8.2 em 2017.

Uma explosão violenta disparada pelo Sol

Embora não haja perigo para a vida ou infraestruturas na Terra, podem ter ocorrido interrupções nas comunicações de rádio de alta frequência e mesmo apagões no lado da Terra iluminado pelo Sol. E a região da mancha solar responsável, AR 3590, está a rodar em direção ao centro do disco do Sol, o que significa que pode emitir uma erupção mais dirigida à Terra à medida que continua a evoluir.

Os três clarões foram, respetivamente, um clarão X1.8 que atingiu o pico às 23:07 (hora de Portugal continental) a 21 de fevereiro, um clarão X1.7 que atingiu o pico às 06:32 do dia 22 de fevereiro, e o clarão X6.3 que atingiu o pico às 22:34, também no dia 22 de fevereiro. O fluxo ultravioleta produzido por estes eventos é responsável por quaisquer apagões de rádio.

Qualquer um dos efeitos mais preocupantes na Terra é normalmente produzido por uma ejeção de massa coronal, ou EMC. Estas acompanham frequentemente as erupções, ejeções de milhares de milhões de toneladas de plasma coronal, com campos magnéticos incorporados.

Nenhuma das duas primeiras erupções foi acompanhada por uma EMC; no momento em que escrevemos este artigo, não havia informações sobre se a terceira e maior erupção foi igualmente desprovida.

As chamas de classe X são as mais poderosas da escala. No seu pior, podem provocar apagões de comunicações em larga escala e causar danos em satélites, mas tanto a NOAA como o Met Office do Reino Unido referem que a atividade mais recente das chamas não representa qualquer ameaça para a Terra.

Este tipo de comportamento não é inesperado para este astro. A nossa estrela passa por ciclos periódicos de atividade: de 11 em 11 anos, aproximadamente, o seu campo magnético inverte a polaridade - ou seja, os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar.

Antes da mudança, a estrela torna-se cada vez mais ativo. Há mais manchas solares, mais erupções e mais CMEs.

A inversão de polaridade acontece quando a atividade atinge um pico conhecido como máximo solar, antes de o Sol começar a acalmar novamente. Os cientistas pensam que estamos muito perto do máximo solar neste momento (embora só o saibamos meses depois de ter ocorrido, porque os cientistas calculam-no com base no declínio da atividade solar).

A Terra corre perigo?

Cada ciclo solar é diferente e não é fácil prever a sua evolução. Estamos atualmente no 25.º ciclo solar desde que se começou a contar. O ciclo solar 24 foi bastante calmo e moderado, e os cientistas pensaram que o 25º seria provavelmente o mesmo. No entanto, tem sido muito mais forte do que as previsões oficiais inicialmente previstas.

Isto não significa nada de mau para nós, mas pode significar que temos de repensar a nossa compreensão do funcionamento do Sol.

Entretanto, é provável que não tenhamos ouvido falar pela última vez do AR 3590. A região das manchas solares é muito complexa do ponto de vista magnético, com características que são consistentes com uma elevada probabilidade de reconexão das linhas do campo magnético. Este é o processo que desencadeia a torrente de energia e plasma conhecida como erupção solar.

A AR 3590 tem uma classificação magnética rara, atribuída às regiões de manchas solares com maior probabilidade de libertarem poderosas erupções solares, pelo que podemos não ter visto a última das suas travessuras. E talvez até tenhamos uma CME ligeira, enviando apenas partículas solares suficientes para chover na ionosfera da Terra e gerar auroras fortes e bonitas.