Sol começa um novo ciclo. Cientistas da NASA explicam o que isso significa

A nossa estrela a cada onze anos regista um ciclo. Há padrões de manchas que aparecem e desaparecem que mostram mais ou menos a atividade do Sol. Desde há algum tempo que os cientistas da NASA perceberam que algo mudou e que deveria estar já em curso o 25.º ciclo solar. Assim, tendo em conta o comportamento conhecido, espera-se que os próximos 11 anos sejam mais ativos, e eventualmente tragam à Terra mais “riscos”.

Segundo a NASA, a nossa estrela está oficialmente neste novo estágio há nove meses. O que nos poderá trazer esta nova etapa do Sol?

O Sol está no seu 25.º ciclo

Os cientistas da NASA e da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) acreditam que o novo ciclo será muito semelhante ao anterior. O 24.º ciclo, compreendido entre 2008 e 2019, foi bastante silencioso. No entanto, isso não significa que o próximo seja “isento de riscos”, apontam.

Segundo os especialistas da NASA e NOAA, Solar Cycle Prediction Panel, o mínimo solar, ocorreu em dezembro de 2019, marcando o início de um novo ciclo solar. Como o nosso Sol é muito variável, pode levar meses para que possa ser possível declarar que acabou um ciclo e começou outro.

Os cientistas usam as imagens das manchas solares para vigiar o progresso do ciclo solar. Assim, identificam as manchas escuras no Sol como sendo indícios da atividade solar. Estas manchas resultam, em muitos casos, de explosões gigantes, como erupções solares ou ejeções de massa coronal, que podem lançar luz, energia e material solar para o espaço.

À medida que saímos do mínimo solar e nos aproximamos do máximo do ciclo 25, é importante lembrar que a atividade solar nunca para; ele muda de forma conforme o pêndulo oscila.

Explicou Lika Guhathakurta, da Divisão de Heliofísica da sede da NASA em Washington.

Manchas escuras do Sol são provas da sua atividade… ou falta dela

Para determinar o início de um novo ciclo solar, o painel de especialistas consultou dados mensais de manchas solares do World Data Center para o Índice de Manchas Solares e Observações Solares de Longo Prazo. Este departamento está localizado no Observatório Real Belga em Bruxelas e tem como missão vigiar as manchas solares. Com isso, os especialistas conseguem sinalizar os pontos altos e baixos do ciclo solar.

Mantemos um registo detalhado das poucas manchas solares minúsculas que marcam o início e o surgimento do novo ciclo. Estes são os minúsculos arautos dos futuros fogos de artifício solares gigantes. Somente seguindo a tendência geral ao longo de muitos meses, podemos determinar o ponto de inflexão entre dois ciclos.

Referiu Frédéric Clette, diretor do centro e um dos palestrantes da previsão.

Atividade solar: Depois da bonança vem a tempestade?

Conforme foi referido por várias vezes, o ciclo que agora terminou foi calmo. Assim, com o mínimo solar atrás de nós, os cientistas esperam que a atividade do Sol aumente em direção ao próximo máximo previsto em julho de 2025. Os cientistas do Solar Cycle Prediction Panel preveem que o ciclo solar 25 será tão ameno quanto o anterior, que estava abaixo da média, mas isso não significa que seja livre de riscos.

Só porque é um ciclo solar abaixo da média não significa que não haja risco de clima espacial extremo. O impacto do Sol na nossa vida diária é real.

Concluiu Biesecker.

Os especialistas lembram que as previsões do tempo espacial são essenciais para proteger os cidadãos de possíveis emergências causadas por explosões solares que atingem a Terra, mas também satélites e sondas espaciais e astronautas do programa Artemis para voltarem à Lua. Examinar este ambiente é o primeiro passo para entender e mitigar a exposição dos astronautas à radiação espacial.

A NASA vai reforçar o estudo do clima espacial e vigiar o ambiente de radiação na órbita lunar. Os especialistas trabalham em modelos preditivos para que um dia possam prever o clima espacial de maneira semelhante a como os meteorologistas preveem o clima na Terra.

