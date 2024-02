Não ateste o depósito este fim de semana! Saiba porquê…

Depois de várias semanas a subir, os preços dos combustíveis vai finalmente baixar. Fique já a saber quanto irá pagar na próxima semana pelo preço de gasóleo e gasolina. Aconselhamos a que não ateste o depósito este fim de semana.

Atestar depósito: gasóleo deverá baixar 3 cêntimos e gasolina 1,5 cêntimos por litro

Na próxima semana o preço dos combustíveis vai finalmente baixar. De acordo com as informação mais recentes do setor, a descida do preço por litro do gasóleo e gasolina terá impacto quando atestar um depósito.

Segundo indicou fontes do setor ao ACP, o preço médio do gasóleo deverá baixar 3 cêntimos e o da gasolina 1,5 cêntimos por litro.

Segundo revela o ACP, e de acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasolina em Portugal custava na passada quinta-feira (22 de fevereiro) 1,738 euros enquanto o do gasóleo valia 1,666 euros. É ainda possível verificar que, face a 1 de novembro, os preços atuais refletem uma redução de 3 cêntimos na gasolina e de 3 cêntimos no gasóleo.

Assim, o preço médio do gasóleo simples para a próxima semana deverá fixar-se nos 1,663 €/l enquanto o da gasolina simples 95 deverá descer para 1,736 €/l.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.