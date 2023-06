A Tesla tem desenvolvido todas as soluções técnicas que usa nos seus carros elétricos. Esta posição resulta de estar já há vários anos no mercado e assim saber o que estes veículos precisam. Agora, Elon Musk veio dar a mão à concorrência e mostrar que está disposto a dar acesso ao Autopilot e outras tecnologias da Tesla a outros fabricantes.

Mesmo estando no mercado com o objetivo claro de lucro e de combater toda a concorrência, a Tesla sempre teve uma posição diferente do habitual. Desde cedo que abriu todas as suas patentes e muito da sua tecnologia a qualquer um que as queira usar.

Elon Musk entende que a forma dos carros elétricos crescerem e ganharem a tração necessária é com esta partilha. Assim, qualquer empresa pode usar as ideias que foram criadas para a Tesla, sem o medo de terminarem em tribunal a lutar por a sua utilização.

Agora, e na resposta a um comentário no Twitter, o CEO da Tesla veio a público mostrar mais uma vez a sua abertura e como a Tesla pode ajudar a concorrência. Voltou a mostrar que tem as suas patentes abertas e que está a colaborar com outras marcas, como se viu recentemente com a Ford e o acesso à sua rede de abastecimento.

Tesla aspires to be as helpful as possible to other car companies.



We made all our patents freely available several years ago.



Now, we are enabling other companies to use our Supercharger network.



Also happy to license Autopilot/FSD or other Tesla technology.