Elon Musk sempre deu destaque às moedas virtuais e a Tesla até já teve a Bitcoin como forma de pagamento dos seus carros. Agora, depois de um interregno, tudo parece apontar para que a Tesla comece a receber pagamentos em Bitcoin novamente.

Tesla deve voltar a receber pagamentos em Bitcoin

Não é de estranhar ver o nome da Tesla associado às Bitcoins e a outras moedas virtuais. Elon Musk é apologista deste cenário económico e a própria Tesla tem um investimento elevado em moeda virtual, que tem mantido ao longo dos anos.

A grande novidade está agora nos pagamentos que os clientes vão poder fazer à Tesla. A marca teve já em 2021 a possibilidade de pagar os seus carros com Bitcoin, algo que removeu depois, fruto da forma como as moedas virtuais são geradas, em especial em termos energéticos e às fontes de geração desta energia.

Esse cenário parece agora estar prestes a voltar, com a chegada de código à página da Tesla que aponta para isso. São várias as entradas presentes e que apontam para que as Bitcoins voltem a ser suportadas como modo de pagamento dentro em breve.

BREAKING:



TESLA HAS ADDED BITCOIN BACK INTO THEIR CODE FOR PAYMENTS ON THEIR WEBSITE pic.twitter.com/BhRL4C4BK9 — LilMoonLambo (@LilMoonLambo) July 20, 2023

Elon Musk sempre apostou forte nesta moeda virtual

A integração parece ser pelo Stripe, mas ainda não está disponível como opção no site da Tesla. Este serviço irá ser usado para a marca de Elon Musk poder receber todos os pagamentos que os clientes fizerem nas suas compras no site no momento da compra dos carros elétricos.

Ainda que não se saiba a razão para a mudança, que deverá acontecer em breve, existe uma explicação possível. Com as mudanças recentes, que levaram a que mais da metade da mineração de Bitcoin seja alimentada por energia renovável, a empresa pode finalmente adotar este modo de pagamento.

São mudanças importantes, até porque a marca revelou agora que não vendeu qualquer Bitcoin e que isso foi extremamente lucrativo no trimestre. Com o pagamento dos carros da Tesla a passar a ser realizado com esta moeda, isso irá também aumentar ainda mais o seu lucro.