A relação da Apple com a IA e o ChatGPT não tem sido pacifica. A empresa proibiu os seus funcionários de usarem a solução da OpenAI, mas agora parece estar disposta a mudar a sua posição. Não o fará com soluções externas, mas com a sua própria proposta no campo da AI.

A aposta da Microsoft neste campo tem-se mostrado a mais acertada de todas. Teve um peso tal na indústria que a Google teve de acelerar a criação e disponibilização do Bard, para assim ter uma resposta para os utilizadores. A Apple até agora mostrava-se contra, mas deverá mudar esta decisão em breve.

Do que é avançado pelo conhecido Mark Gurman, da Bloomberg, a gigante de Cupertino estará já a preparar a sua resposta neste campo, com o que é por agora conhecido como Apple GPT. A informação vem de relatos de elementos ligados a este processo e que pediram para não serem identificadas, por razões óbvias.

Esta proposta já estará a ser usada dentro da própria Apple, embora ainda não esteja claro se isso chegará ao domínio público como um serviço autónomo para os utilizadores. Foi avançado que a Apple construiu a sua própria estrutura para criar grandes modelos de linguagem como o ChatGPT . Essa estrutura se chama Ajax e já estará a começar a dar frutos.

Diz-se que a Apple não tem ainda um plano concreto para quando a sua proposta de IA se transformará num produto voltado para os seus clientes. Acredita-se que a empresa pretende fazer um anúncio significativo relacionado a inteligência artificial já no próximo ano.

Para que isso aconteça, a empresa deverá contratar mais especialistas em IA nos próximos tempos, sendo a Siri o local mais óbvio para onde o seu trabalho seja centralizado. Se for esse o caso, o anúncio do iOS 18 na WWDC 2024 deverá ser o momento certo.

Ainda que esteja a chegar tarde a este campo, olhando à concorrência, a Apple deverá acelerar os desenvolvimentos. Com o seu ecossistema, deverá ser simples encontrar vários locais onde o Apple GPT poderá ser usado em prol dos utilizadores.