Com todo o esforço da Microsoft que está a ser aplicado no Windows 11, continuam a surgir neste sistema muitas novidades. A mais recente chegou com a última build dev do programa Insider e mostra como será em breve a gestão da bateria. As apps e o seu consumo vão ter um papel especial nesta área.

Têm sido muitas as novidades no Windows 11, em especial no que toca à gestão deste sistema. A Microsoft está a refazer de forma total toda a zona de Definições, incorporando aqui todas as diferentes áreas de gestão das configurações deste sistema operativo.

Com novidades constantes, a Microsoft mostra agora como será em breve a parte da gestão associada à energia e à bateria, com novas informações. Esta área tem sido beneficiada com novidade se agora recebe mais uma, para ajudar os utilizadores.

Battery usage in Power settings is becoming Energy (& battery) usage, will show energy usage data (per app as well) and on devices without batteries. Devices with batteries can switch between energy usage and battery level. Total energy usage/emissions data also shown. (23506) pic.twitter.com/PVpep5uiEX — PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) July 19, 2023

Vamos rapidamente passa a ter presente a informação sobre quais as apps que estão a consumir mais energia, para depois poderem ser tomadas medidas. Além disso, e da informação presente, vamos ter informações sobre as emissões que o PC está a provocar ao consumir a energia da bateria.

Quem está já a usar a versão dev do programa Insider terá já esta novidade presente e pronta a ser ativada e usada. Esta não está presente de forma nativa e terá de ser ativada com a ferramenta vivetool, que já pode ser usada para ativar outras opções.

To enable this:

vivetool /enable /id:44663396,44663406 (enables EmissionMonitor and HistoricalIntensityApi)



This still appears to be incomplete, the total energy/emission data seems to be a placeholder. Thanks to @itstechbased for the laptop screenshots (battery level). — PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) July 19, 2023

Do que pode ser visto, esta é ainda uma opção que está a ser ultimada e que tem ainda áreas para ser melhorada. Além disso, não se sabe ainda em que medida as apps podem estar a fornecer informações sobre os consumos de bateria e de energia, e de que forma estas o podem fazer.

Esta será uma opção interessante para todos os que querem controlar como a bateria do PC está a ser consumida e, principalmente, que apps estão a ser mais exigentes neste campo. Depois, e tal como com a memória ou o CPU, podem ser tomadas as medidas necessárias para o corrigir.