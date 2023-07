Apesar do domínio na área das mensagens na Internet pertencer ao WhatsApp, o Telegram também tem uma posição de destaque e é a escolha de muitos. A provar isso mesmo o homem forte do Telegram revelou agora novos números e mostrou que o seu serviço tem já mais de 800 milhões de utilizadores ativos mensais.

800 milhões de utilizadores ativos mensais no Telegram

Sempre que o WhatsApp tem problemas ou surgem questões de privacidade os utilizadores olham para o Telegram como a alternativa. Este cenário aconteceu diversas vezes no passado e isso tem levado a um crescimento sustentado deste serviço criado por Pavel Durov.

Foi precisamente o responsável máximo do Telegram que revelou os mais recentes dados deste serviço. Numa das suas mensagens sobre a sua proposta revelou que o Telegram tem já mais de 800 milhões de utilizadores ativos mensais, tendo atingido esta meta no início do ano.

Esta meta traz 100 milhões de utilizadores a mais do que em junho do ano passado, quando comemorou a marca dos 700 milhões, na altura do lançamento do Telegram Premium. Este está a crescer de forma sustentada, embora continue a perseguir o WhatsApp a uma distância considerável: 1,4 mil milhões de utilizadores de diferença entre as apps.

Pavel Durov mostrou mais sobre o estado deste serviço

Além disso, Pavel Durov indica que o Telegram recebe 2,5 milhões registos todos os dias, um crescimento constante e maciço que também acarreta despesas extra. Este serviço não tem limites de armazenamento e chega a ser usado como uma cloud pessoal.

O Telegram tem também motivos para comemorar. Segundo Pavel Durov, os esforços feitos para monetização, que começaram no ano passado tiveram um arranque significativo. Ainda assim não tem lucro, mas já está mais próximo de alternativas como o Twitter ou o Snapchat.

Este novo valor vem marcar um novo momento na vida do Telegram. É uma marca importante e que mostra que continua a ser a escolha de muitos utilizadores, sendo uma alternativa viável ao WhatsApp e a outros serviços de mensagens que estão na Internet.