Apple tentou trazer o Apple Watch para o Android mas entendeu que “era impossível”

Ainda que tenha alguns dos seus serviços no Android, a Apple não tem a mesma abordagem com o seu hardware. O Apple Watch é um desses exemplos, que nunca foi possível usar num smartphone Android. Esse é um dos argumentos no processo contra a Apple, que agora revelou que chegou a tentar trazer o seu smartwatch para o Android, mas acabou por entender ser impossível.

Smartwatch está arrolado para o processo

O mais recente processo levantado contra a Apple, novamente com acusações de monopólio, prometem trazer muita informação a público. O Departamento de Justiça dos EUA entende que a criadora do iPhone limita as escolha dos consumidores e a criar um ecossistema que os mantém presos às suas propostas.

Uma das acusações apresentadas foca-se no Apple Watch e no facto de este apenas poder ser usado com o iPhone. O DoJ entende que ao agir desta forma, a empresa acaba por obrigar os utilizadores a manter-se com o iPhone e a não poder procurar alternativas no universo Android.

O argumento é que ao comprarem um equipamento com o preço do Apple Watch, a mudança é complicada. Após este investimento, os consumidores não podem trocar ou deixam de poder usar o smartwatch, optando assim por ficar com o iPhone e com tudo o que a Apple oferece.

Impossível ter o Apple Watch no Android

Após esta acusação, a Apple foi rápida a reagir e a revelar um pouco sobre o seu passado e sobre o este cenário. A empresa revelou que já no passado tentou trazer o Apple Watch para o Android e que essa investigação demorou 3 anos a concluir que esta era uma tarefa impossível.

Do que a Apple revelou, a utilização do Apple Watch no Android é impossível por limitações técnicas. Dado este cenário, a empresa acabou por desistir desta sua ideia e abandonou os seus planos de trazer o seu smartwatch para o sistema da Google e para ainda mais potenciais utilizadores.

Curiosamente, não é a primeira vez que esta informação vem a público. Já no passado recente sugiram informações de que este alargamento do suporte do Apple Watch terá sido tentado por 3 anos. Na altura a justificação que surgiu para o fim deste projeto foi que isso poderia afastar muitos consumidores do iPhone e deste ecossistema mais fechado. Agora, a justificação dada é ligeiramente diferente.