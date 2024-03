Android 15: Google torna simples partilhar áudio do smartphone com amigos via Bluetooth

Como já mostrámos por diversas vezes, o Android 15 parece ser uma versão do sistema da Google que o vai elevar a novos patamares. Se as primeiras novidades assim o prometiam, a nova atualização reforça isso mesmo. A mais recente novidade encontrada vai tornar simples partilhar áudio do smartphone com amigos via Bluetooth.

Simples partilhar áudio do smartphone

Mesmo sendo um dispositivo pessoal, o smartphone muitas vezes é partilhado para ouvir música ou simplesmente para passar algum tempo nos serviços de streaming. Ainda que possa ser feito entre amigos, a partilha de som não pode ser feita, pelo menos de forma direta.

Isso poderá mudar com a chegada da versão final do Android 15, pelo menos a julgar pelo que podemos encontrar na segunda versão dedicada aos programadores. Nesta nova versão lançada agora, surgem as primeiras bases para a partilha de áudio via Bluetooth.

As informações ainda são escassas, mas na área de configuração destes dispositivos a novidade é já vista. Aqui surge a nova opção "Partilha de áudio", que depois leva o utilizador para um novo ecrã onde esta funcionalidade pode ser ativada ou desativada.

Android 15 eleva ainda mais o Bluetooth

Aqui é também encontrada uma frase que aparentemente descrever a nova funcionalidade do Android 15. Falamos da "Permita que outras pessoas ouçam a sua multimédia com você usando os seus próprios auscultadores compatíveis". Com esta descrição é óbvia a funcionalidade.

Por agora parece que a Google tem ainda muito a fazer nesta área. A opção pode ser ativada, mas acaba por sair sem oferecer nada ao utilizador. Em breve, numa próxima versão do Android 15, esta deverá mostrar mais e em especial com funciona para todos.

Esta é mais uma das novidades que a Google prepara para o Android 15 e que vão tornar este sistema ainda melhor e com mais capacidades. Já tínhamos visto a chegada da comunicação satélite, mas agora fica claro que a partilha de áudio do smartphone via Bluetooth será também algo que todos vão querer usar.