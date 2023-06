Já sabemos quando o Xiaomi 13 Ultra vai chegar aos mercados da Europa

O Xiaomi 13 Ultra é a próxima grande novidade da marca para o mercado europeu. Este smartphone já foi revelado na China, mas tem agora a sua chegada à Europa preparada. Depois de vários rumores, chega finalmente a data oficial para que este possa ser comprado.

Após o grande sucesso na China, o Xiaomi 13 Ultra prepara-se para chegar à Europa e ficar acessível a todos. Este é o mais recente dispositivo a nascer da colaboração entre a Xiaomi e a Leica, para avançar ainda mais a tecnologia de imagem mobile.

Este novo smartphone, que oferece o máximo em funcionalidade para qualquer pessoa que procure uma experiência fotográfica de nível profissional, já tem data. Irá estar disponível oficialmente já dentro de dias, a partir de 12 de junho.

Com o Xiaomi 13 Ultra, queríamos criar algo verdadeiramente especial para surpreender, mais uma vez, os nossos utilizadores. Após esforços contínuos, engenheiros da Xiaomi e da Leica integraram com sucesso as capacidades óticas profissionais da Leica na imagem mobile, criando a lente Leica Summicron mais perfeita atualmente disponível nos nossos smartphones.

Estou certo de que os nossos fãs e todos os amantes da fotografia na Europa Ocidental ficarão entusiasmados por experimentar em breve a qualidade extraordinária do nosso novo topo de gama premium