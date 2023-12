O Beeper Mini surgiu esta semana e promete trazer para o Android algo que há muitos anos era esperado. Falamos do iMessage, o serviço de mensagens exclusivo da Apple e que a marcar insiste em não trazer para o Android. Agora, e sem justificação, o Beeper Mini simplesmente deixou de funcionar. A Apple já estará a reagir?

O Beeper Mini deixou de funcionar no Android

Há muitos anos que se espera que a Apple traga o iMessage para o Android e para outros sistemas fora do seu ecossistema. É certo que dificilmente isso irá acontecer, pelo menos em breve, pelo que a alternativa provável é surgirem apps que simulam esta ligação ao serviço da Apple.

Se recentemente isso se provou ser mais do que o esperado, fruto de falhas graves de segurança, a verdade é que os utilizadores receberam uma alternativa viável. Falamos do Beeper Mini, que funciona de uma forma diferente de todas as propostas que tinham sido mostradas até agora, emulando diretamente o protocolo da Apple.

Mensagens para o iMessage não são entregues

Esta proposta, que chegou esta semana, está a cativar a atenção dos utilizadores, que rapidamente optaram por pagar para ter o Beeper Mini. Infelizmente, e do que está a ser reportado por muitos utilizadores, esta app terá deixado de funcionar sem uma razão aparente.

A empresa associada ao Beeper Mini já veio confirmar este problema e garantir que está a tratar de o avaliar para o tentar resolver ou contornar. Não existe nenhuma indicação de quando esta situação será resolvida e nem de que forma o vão conseguir.

A Apple já estará a começar a reagir?

Há, no entanto, quem esteja a avançar que este problema resulta do lado dos servidores da Apple. Não que estes estejam a ter problemas com o serviço iMessage, mas sim que será já uma reação da Apple ao que o Beeper Mini conseguia oferecer aos utilizadores do seu serviço.

Está ainda para ser revelado se esta será uma reação propositada da Apple, que tenta assim limitar o que o Beeper Mini traz ao Android. Ainda assim, é uma coincidência demasiado óbvia para não ser algo que a gigante de Cupertino esteja a fazer.