A ideia de ter o iMessage no Android tem ganho força nas últimas semanas. As promessas de ter este serviço de mensagens da Apple no sistema operativo da Google animou muitos utilizadores, mas acabaram por cair por terra. Agora surge mais uma proposta, o Beeper Mini, que promete trazer o iMessage para o Android, mas desta vez de forma mais clara e mais segura.

O iMessage volta novamente ao Android

As últimas tentativas de trazer o iMessage para o Android simplesmente fracassaram. A Apple recusa-se a abrir o seu serviço de mensagens a outros sistemas e todas as apps que têm surgido mostraram sérios problemas de segurança, que as levaram a ser colocadas em pausa, como aconteceu como o Nothing Chat.

Uma nova propostas chega agora, o Beeper Mini, que promete ter finalmente o iMessage nos smartphones com o sistema da Google. Desta vez a abordagem foi diferente e não há recurso a nenhum proxy ou outras alternativas que se revelaram complicadas de gerir ou, ainda pior, pouco seguras.

Toda a experiência das mensagens da Apple

O Beeper Mini fala diretamente com os servidores da Apple e simula o protocolo que a gigante de Cupertino tem aplicado. Resulta do trabalho de "reverse engeniering" de jtech, um investigador de segurança com apenas 16 anos que conseguiu quebrar os sistemas da Apple.

É graças a este trabalho que é garantida toda a segurança das mensagens, que saem do smartphone Android cifradas sendo entregues diretamente aos servidores da Apple. Só depois estas são enviadas para o iPhone de destino e ficam prontas a serem lidas pelos destinatários.

Será que o Beeper Mini vai funcionar muito tempo?

Está prometida toda a experiência das conversas via iMessage, bem como o acesso a todas as funcionalidades. Isso garante o acesso a ficheiros multimédia, conversas e muito mais. Algo importante é que o Beeper Mini não requer um Apple ID e por isso os utilizadores estão ainda mais protegidos.

O Beeper Mini pode ser testado gratuitamente por 7 dias e depois disso, a app e o serviço vão custar custa 1,99 dólares por mês. Como é normal, esta novidade para o Android está muito dependente do que a Apple quiser fazer. Poderá simplesmente mandar desligar este serviço que traz o iMessage, por violar os seus segredos e os seus protocolos.