De forma firme, a Tesla tem conseguido conquistar o mercado automóvel em Portugal com os seus carros elétricos. A cada mês que passa, a marca vende cada vez mais viaturas e garante uma posição de destaque no nosso país. Essa posição foi agora reforça e a Tesla passou para o topo e foi a marca que mais carros vendeu em novembro.

A Tesla já domina o mercado em Portugal

Desde o início do ano que a Tesla crescia de forma muito acelerada em Portugal. Todos os meses aumentou o seu registo de vendas, subindo na tabela de marcas e ganhando um destaque que é cada vez mais evidente, não apenas no mercado de carros elétricos.

A sua segunda posição nas vendas de viaturas, conquistada em agosto deste ano, mostrou que a marca de Elon Musk estaria prestes a conseguir garantir o topo de vendas. A Tesla teria de bater toda a concorrência que está no mercado há mitos anos, mas que não tem ainda uma oferta de carros elétricos muito variada.

Pois esse ataque ao topo surtiu efeito e no mês passado, em novembro, a Tesla foi a marca automóvel que mais viaturas vendeu. A marca norte-americana registou 1.765 matrículas, tendo superado a Mercedes-Benz, a Dacia e a BMW, os fabricantes seguintes na lista das marcas que venderam mais automóveis em Portugal.

A marca que mais carros vendeu em novembro

Esta tabela é agora conhecida e mostra claramente uma mudança, onde algumas marcas que estavam no topo acabaram por descer na tabela. Em termos de viaturas matriculadas, temos para o mês de novembro a seguinte distribuição.

Tesla - 1.765 matrículas registadas Mercedes-Benz - 1.333 matrículas registadas Dacia - 1.281 matrículas registadas BMW - 1.177 matrículas registadas Peugeot - 994 matrículas registadas Hyundai - 950 matrículas registadas Renault - 945 matrículas registadas Toyota - 804 matrículas registadas Seat - 701 matrículas registadas Opel - 581 matrículas registadas

No total do ano 2023, a Tesla encontra-se por agora na 9.ª posição da tabela das marcas automóveis mais vendidas em Portugal, com 8.146 veículos entregues. Na liderança temos a Peugeot, com 19.492 unidades, seguida depois pela Renault, com 14.132 unidades e a Dacia, com 13.607 viaturas.