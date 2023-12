A decisão da Netflix de terminar com a partilha das contas deixou muitos utilizadores insatisfeitos e prontos a deixar este serviço de streaming. Na verdade, os números começam a mostrar o contrário e os novos utilizadores crescem. Para provar isso mesmo, a Netflix revelou agora que está completamente satisfeita com o fim da partilha de contas dos utilizadores.

Netflix satisfeita com o fim da partilha de contas

Portugal esteve na primeira linha de uma das maiores mudanças na Netflix. Em conjunto com outros países viu a partilha de contas dos utilizadores ser bloqueada, com todas as críticas. Avançou depois para outros mercados e agora revelou como encarou esta mudança considerada disruptiva.

Estamos completamente satisfeitos com o ritmo disso. Foi bom ir devagar. É por isso que não fizemos isso de uma só vez

Foi o CEO da Netflix que comentou como este processo decorre e como a empresa encara esta mudança e as respostas dos utilizadores. Ted Sarandos transmitiu numa entrevista que estão "completamente satisfeitos com o processo e como este decorre nos mercados onde está já presente e a funcionar.

O que a concorrência tem feito no mercado do streaming

Nessa mesma entrevista, Ted Sarandos aproveitou para avaliar a concorrência e os passos que esta têm dado nos últimos tempos. Foi crítico nos passos dados e tomou como negativo os aumentos de preço sucessivos que foram realizados, em especial porque entende que a sua produção de conteúdos está a ser cada vez menor.

[A Netflix] ajusta os preços a cada passo. Os nossos concorrentes parecem estar a reduzir o conteúdo e a aumentar os preços.

Estas declarações mostram novamente que o passo dado pela Netflix para parar a partilha de contas foi, no entender da empresa, o mais correto. Realizou-se no momento certo e a um ritmo que permitiu adaptar-se a todas as situações surgidas. A prova disso é mesmo o crescimento do número de novos utilizadores que teve.