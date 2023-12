Windows 11 fica atrás de três distribuições Linux no segmento dos jogos

Quando falamos em sistemas operativos, o grande líder é o Windows da Microsoft, e essa é uma tendência que se tem mantido ao longo das várias versões que têm sido lançadas. No entanto, os testes mais recentes mostram que o Windows 11 ficou atrás de três diferentes distribuições Linux em jogos.

Windows 11 leva baile de Linux no gaming

Embora seja bastante diferente a quantidade de utilizadores com o sistema operativo Windows e com os sistemas Linux, a verdade é que aos poucos as plataformas de código aberto ganham seguidores à medida que também há cada vez mais melhorias e atualizações para as várias plataformas do pinguim.

Muitas dessas melhorias acontecem no mundo dos jogos, e um exemplo disso mesmo é o mecanismo de compatibilidade Proton da Valve. E, com base nisso mesmo, os testes mais recentes mostram que o novo Windows 11 da Microsoft perdeu nos jogos com os sistemas Linux.

Nesses mesmos testes, o Windows 11 foi testado contra três distribuições Linux, num computador com um processador AMD Ryzen 7 5800X com 32 GB DDR4 a 3600 MHz CL18 e uma placa gráfica RX 6700. As três distros foram Arch Linux, Nodara Linux e Pop!_OS, que têm sido usadas com o Valve Proton para executar os jogos do Windows. Os resultados mostram então que, num total de 5 jogos, os sistemas opensource foram superiores ao da Microsoft.

Em termos concretos, no jogo Cyberpunk 2077, o Windows 11 ficou em 3º lugar com uma média de 82,3 FPS, ficando apenas à frente do Pop!_OS que obteve 72,2 FPS. Já o Nobara conseguiu 89,6 FPS e o Arch Linux obteve 88,0 FPS.

Por sua vez, no título Forspoken o Windows 11 ficou em último lugar com uma média de 82,6 FPS, enquanto todas as distribuições Linux conseguiram uma média de 88 FPS. No jogo Starfield, o sistema operativo da Microsoft volta a ser derrotado com uma média de 49,1 FPS contra 52,5 FPS da distribuição Pop!_OS e 52,7 FPS da Nobara e Arch Linux.

Em Ratchet & Clank: Rift Apart o Windows 11 consegue superar as distribuições tanto no FPS médio como mínimo, sendo que no médio o sistema de Redmond consegue 110,6 FPS contra 108 FPS em todas as distribuições Linux. Por fim, no jogo The Talos Principle II, o Windows 11 fica em último lugar com 65,1 FPS médios, contra 71,5 FPS do Nobara. Mas nos mínimos fica em primeiro lugar com 46,4 FPS.

Em média, os resultados mostram que o sistema aberto Nobara fica em primeiro com 6% FPS médios a mais do que o Windows 11, seguido pelo Arch Linux com 5% a mais.