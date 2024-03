O frio de Frostpunk 2, já tem data de lançamento

Frostpunk 2, que temos vindo a acompanhar aqui, aqui ou aqui, está mesmo prestes a ser lançado. E... finalmente, já há data oficial de lançamento.

Frostpunk 2, a sequela de um dos melhores jogos de estratégia lançados nos últimos anos, já tem data de lançamento oficial. O anuncio foi feito recentemente pelos 11 Bit Studios (que também desenvolveram This War of Mine).

A história de Frostpunk 2 tem inicio, 30 anos após os eventos do primeiro jogo no qual a Humanidade se encontrava à beira da extinção às mãos de uma nova Idade do Gelo.

A Cidade, aquecida e mantida pelo Gerador que tão arduamente protegemos e alimentámos no primeiro jogo, cresceu e progrediu à medida que os anos passaram, escrevendo um novo capitulo no livro da sobrevivência dos seres humanos. No entanto, novos problema surgem no horizonte e o jogador (Líder da Cidade) é novamente chamado a dar a cara para resolver as novas necessidades e desafios que todos enfrentam.

Mal se conseguiu dominar o frio glacial, os sentimentos de bondade e altruísmo começaram a desaparecer, dando lugar à ambição e desprezo pelo próximo. E é isso que neste momento ameaça a estabilidade da Cidade, assim como a sobrevivência de todos os seus habitantes.

Frostpunk 2, será lançado para PC (Windows) a 25 de Julho e já se encontra disponível para reserva. A edição Digital Deluxe Edition também disponível para reserva, oferece acesso a uma beta que vai ser lançada a 7 de Abril deste ano.