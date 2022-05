Análise This War of Mine: Final Cut (Xbox Series X)

Quando This War of Mine, da 11 Bit Studios, foi lançado em 2014 foi uma lufada de ar fresco que surgiu no mundo dos videojogos.

Um dos principais focos de interesse de This War of Mine foi o facto de se tratar de um jogo sobre um conflito armado, mas cujo foco (e todo o seu peso emocional) se centra unicamente no papel dos sobreviventes.

Agora passados mais de 8 anos, surge a edição Final Cut e já a experimentámos, para Xbox Series X.

Em 2014, foi lançado This War of Mine pelos polacos dos 11 Bit Studios, um jogo que se veio a revelar, na altura, como algo de surpreendente e inovador e que deixou uma marca clara na indústria.

Numa primeira análise, o jogo criou o seu espaço próprio, através da temática que aborda e da forma como o faz. Não me refiro ao do conflito armado mas sim, ao facto de o apresentar sob o olhar das vitimas do mesmo.

Por outro lado, ao atribuir essa densidade emocional e mais pesada, This War of Mine apresenta uma jogabilidade estratégica que se reveste de uma forma camada emotiva, através da qual toda e qualquer decisão pode-se vir a revelar catastrófica para a sobrevivência dos personagens do jogo.

Esta dinâmica e sucessão de relações causa-efeito faz de This War of Mine um jogo fantástico e que, por razões óbvias, nos tempos que correm ainda ganha uma maior visibilidade.

Toda esta dinâmica, aliada a uma jogabilidade refinada, faz de This War of Mine um dos melhores jogos que já tivemos oportunidade de experimentar (aqui, na versão Nintendo Switch).

Agora, passados alguns anos sobre o lançamento do original, chega Final Cut, uma edição para as consolas de Nova Geração e que traz consigo o modo complementar, Stories.

Final Cut

A versão Final Cut surgiu agora para as consolas Xbox Series X e PlayStation 5 e traz consigo tanto o jogo original, como Stories num pacote completo de This War of Mine.

Como curiosidade, o jogo teve direito a lançamento no serviço Xbox Game Pass, a partir do Day One ou seja, do seu dia de lançamento.

O jogo corre agora em 4K o que significa um maior detalhe e pormenor em tudo o que acontece neste mundo sombrio e cinzento. Apesar dos tons mais cinza que a 11 Bit Studios escolheu para dar cor ao mundo de This War of Mine, é notório o trabalho mais minucioso em muitos aspetos do jogo, como por exemplo, na remoção de escombros.

Após alguns anos do lançamento do jogo original, a 11 Bit Studios desenvolveu Stories. Trata-se de um modo que apresenta a jogabilidade do jogo original mas com uma narrativa mais linear. Ou seja, existe um guião base a cada Story sendo o jogador o responsável pelo desenrolar daí para diante.

Cada Story apresenta então o seu enredo próprio, lançando ao jogador uma sucessão de dilemas morais e situações que terá de ultrapassar. Tratam-se em certa medida de situações já conhecidas do jogo base mas que num ambiente mais controlado e contextualizado da Story, acabam por ganhar outra dimensão, como por exemplo, Um pai a tentar por todos os meios, proteger a sua filha, deparando-se com os dilemas do dia-a-dia e tendo de lutar contra o desespero e impotência.

This War of Mine

This War of Mine é um jogo sobre um conflito armado e que foi inspirado nos combates que ocorreram na Guerra da Bósnia e no cerco que a cidade de Sarajevo sofreu.

No entanto, parte do seu segredo consiste de, em vez de centrar foco nos combates como em tantos outros jogos, This War of Mine, foca a sua atenção nos sobreviventes e naquilo pelo que passam para sobreviver numa cidade sitiada.

A ideia é simples. O jogador controla um grupo de sobreviventes (são mais de 10 personagens distintas, cada qual com passado, motivações e skills próprias) encontra refúgio algures numa casa abandonada no meio das ruínas da cidade.

Tendo cada personagem as duas características próprias (pontos fortes e fraquezas), cabe ao jogador saber lidar e geri-las da melhor forma, tirando assim o melhor partido do que cada uma tem para oferecer.

Dessa forma, e tendo em conta a escassez gritante de recursos, alimentos, medicamentos... cabe ao jogador ir tornando esse refúgio cada vez mais aprazível para suportar o frio e a guerra, ao mesmo tempo que terá de evitar que as pessoas adoeçam ou morram (fome, doença,...).

Uma vez que existe essa tremenda falta de recursos, e são poucas as oportunidades de trocar bens com outros sobreviventes, grande parte da recolha desses mesmos recursos passa por missões de procura noturnas, nas quais o jogador terá de escolher um dos personagens para sair à noite em missões de saque, enquanto o(s) outro(s) ficam a descansar ou a vigiar a casa.

Nessas saídas noturnas, tanto podemos encontrar madeira, medicamentos, alimentos, como também podemos encontrar o fundo de uma carabina pelo que, apesar de cada saída noturna ser crucial para a nossa sobrevivência, também acarreta um risco tremendo (em especial se tivermos uma criança pequena e dependente em casa, à nossa espera). Apesar de ser melhor adoptar movimentações furtivas nesses raides, por vezes é impossível passar despercebido...

Cada saída à noite pode vir a revelar-se um sucesso, voltando com os bolsos cheios de loot, como também se podem vir a revelar como perda de tempo (para não falar da vida) e isso reforça uma vez mais o facto de todas as ações em This War of Mine, terem as suas consequências. E as consequências são tão várias quanto os recursos que nos fazem falta.

Por exemplo, se uma noite fazemos um raid a uma vivenda aparentemente abandonada e encontramos um casal de idosos podemos tomar a decisão de ir embora pois não somos assassinos. No entanto, se escolhermos roubá-los (apesar das suas súplicas) podermos entrar em depressão severa por meses sabendo que os estamos a sentenciar à morte. No entanto, se tivermos em casa uma criança esfomeada e doente o que fazemos?

É sem dúvida, o que mais se realça no jogo: o preço humano inerente a toda e qualquer decisão que tomamos. E até nas decisões mais banais do dia-a-dia isso nota-se. Por exemplo, se durante o dia estivermos ativos a consertar/melhorar o abrigo quando a noite cai, se usarmos esse personagem para a missão de saque, o cansaço vai acabar por atacar de forma irreversível.

Ou outros tipos de decisões, no que respeita á gestão de recursos. Ao se optar por melhorar o refugio com um dispositivo que filtre e armazene água da chuva e descurarmos a construção de um rudimentar aquecedor a lenha, o frio do inverno vai chegar e vai exigir uma fatura muito elevada.

É claro que num cenário destes, também existe uma certa dose de violência. Numa cidade em que todo o sistema ruiu por completo (não há policia nem autoridades), cada um terá de fazer por si, existindo a possibilidade de sermos visitados na calada da noite por ladrões ou no decorrer das nossas incursões noturnas encontrarmos grupos armados.

Todo este ambiente pesado e dinâmico, faz de This War of Mine um jogo extremamente cativante e que apela a outros valores aos quais não estamos habituados em jogos. A mestria com que a 11 Bit Studios desenhou e desenvolveu o jogo, alinha toda a densidade emotiva e moral das situações com que nos deparamos, com uma componente de gestão e planeamento fazendo de cada jogo uma história de aprendizagem e evolução.

Esta edição Final Cut é um must have para todos os jogadores que não ainda não tiveram o privilégio de conhecer This War of Mine.