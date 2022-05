Microsoft Word Web receberá modo escuro

Não é unânime, mas o modo escuro é o predileto de muitos utilizadores. Em breve, esta opção deverá estar disponível no Microsoft Word Web para todos os utilizadores.

A maioria das aplicações da Microsoft já suporta esta opção há bastante tempo.

A Microsoft está atualmente no processo de lançamento do modo escuro do Word online. De acordo com a Neowin, em breve, todos os utilizadores deverão ter acesso à opção de mudar o aspeto dos seus documentos.

Apesar de a notícia apontar para um lançamento em breve, no final deste mês, o WinFuture recorda que o processo tem dado algum trabalho à Microsoft, pelo que a empresa está um pouco atrasada.

Outras aplicações da Microsoft já possuem a opção de modo escuro

Há três anos, a Microsoft anunciou que o seu 365 e as aplicações Office iam ter a possibilidade de ser usadas no modo escuro. Os lançamentos começaram nessa altura e, agora, chegou a vez do Word online. Contrariamente ao que acontecia até agora, todos os utilizadores terão acesso à opção.

Ainda não existe informação relativamente à versão gratuita.

