Criar uma bibliografia, citações e referências no Word

Como sabemos, não haverá melhor ferramenta de processamento de texto que o Word. É verdade que existem soluções alternativas, mas nenhuma é tão completa como a solução da Microsoft.

Hoje vamos mostrar como podem criar automaticamente uma bibliografia, citações e referências no Word.

Como criar facilmente uma bibliografia no Word?

Quem já fez uma tese e/ou um trabalho académico, ou trabalho profissional sabe quanto custa manter o documento atualizado ao nível de bibliografia.

Antes de termos um índica de referências bibliográficas, é necessário fazer o registo das mesmas. Para isso basta ir a Referências > Inserir Citação e preencher os dados solicitados.

De referir que quanto mais completa estiver a informação, melhor teremos o índice bibliográfico.

Para inserir uma referência, basta ir a Referências, depois Escolher o Estilo da referência, ir a citações e dar duplo clique para que apareça no texto.

Para inserir o índice bibliográfico, basta ir a Referências escolher a opção Bibliografia e depois escolher o modelo a aplicar. A Bibliografia irá aparecer no documento, no local onde indicar.

Aqueles que já trabalharam em qualquer grande projeto, tese e/ou trabalhos académicos, com centenas de referências, sabem o quanto é importante manter as bibliografias bem documentadas e ter a certeza que não se está a perder nada. Com esta funcionalidade do Word é fácil, mas há outras ferramentas igualmente boas, por exemplo, o Mendeley.

O Mendeley é uma ferramenta que permite fazer esse trabalho de uma forma extremamente conveniente e simplificada.