AMD segue forte e anuncia aumento de 54% na receita do terceiro trimestre

O setor de hardware está cada vez mais renhido. Por um lado temos inúmeras marcas que começam a dar também os primeiros passos neste segmento, e outras que disputam os pódio da escolha dos consumidores.

A AMD, por exemplo, é uma das marcas que tem crescido a um ritmo bastante interessante. E prova disso mesmo é que a fabricante liderada por Lisa Su revelou agora os seus resultados financeiros do terceiro trimestre onde obteve um aumento de receita de 54% numa comparação ano a ano.

Nesta segunda-feira (26), a AMD anunciou os seus resultados financeiros relativos ao terceiro trimestre deste ano. O balanço é bastante positivo, uma vez que a empresa norte-americana conseguiu uma receita de 4,3 mil milhões de dólares. Este montante traduz-se num aumento de 54% face à receita apresentada no mesmo período do ano passado e 12% comparativamente ao segundo trimestre de 2021.

O lucro operacional foi de 984 milhões de dólares, o lucro líquido foi de 923 milhões de dólares e o lucro diluído por ação foi de 0,75 dólares.

Lisa Su, a CEO da AMD, mostra-se bastante satisfeira com estes resultados, falando mesmo em novo recorde:

O setor mais poderoso e lucrativo da AMD são os seus processadores Ryzen e também o das suas placas gráficas Radeon. A seguir surgem os negócios Enterprise, Embedded e Semi-Custom.

Nos chips gráficos e computação, a empresa conquistou uma receita de 2,4 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 44% face ao ano anterior e 7% em comparação ao último trimestre.

A executiva refere ainda que:

Os envios de processadores EPYC de terceira geração aceleraram significativamente durante o último trimestre, já que as vendas do segmento de data center duplicaram em relação ao ano anterior. O negócio acelerou em 2021, com um crescimento mais rápido do que o mercado com base nos nossos produtos. Liderança e execução consistente.