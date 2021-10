Esta é a melhor altura para que atualize para o Windows 11 a partir do Windows 10 por apenas 5,65 euros por PC, enquanto dura o Godeal24 Halloween Sale!

O Windows 11 já cá está há alguns dias, mas já teve a oportunidade de o experimentar? As chaves digitais para o Windows 10 estão mais baratos que nunca e, por isso, ainda é uma boa escolha para obter um Windows 10 genuíno e actualizá-lo gratuitamente. Saiba tudo na GoDeal24.

Se tem um Windows 10 mas não recebeu a notificação de atualização gratuita, agora pode obtê-lo diretamente a um preço baixo na Godeal24.

Com a chegada do Halloween, a GoDeal24.com traz até a incrível Happy Halloween Sale, por tempo limitado.

Durante o período, podemos obter até 60% de desconto na gama de chaves digitais de software à venda, incluindo alguns dos mais recentes produtos como Windows 11, Office 2021.

Dito de forma simples, não há melhor altura do que este Halloween para atualizar para o mais recente sistema operativo ou software. Dê o próximo passo hoje e poupe muito comprando durante o GoDeal24 Happy Halloween Sale.

Atualize para o Windows 11. Aproveite a GoDeal24 Haloween Sale

Sem demora, fica o alerta para o facto de que o Windows 11 já chegou e esta na GoDeal24 com preços em chaves digitais low-cost, entre elas o Windows 10, Office, Jogos, Segurança, entre outros.

Assim, os descontos são bastante elevados, por isso, independentemente do software que se queira comprar, vamos poupar.

Logo, se decidir adquirir uma promo sem necessidade de cupão, basta aproveitar:

Office 2019 ou ainda o Office 2016? A escolha nem sempre é fácil

Certamente deseja atualizar para uma experiência sem confusões na gestão dos seus dados? O Office 2016 ou Office 2019 da Godeal24.com permitem poupar 58% na compra.

Portanto, basta aplicar o código de cupão SGO45 durante o checkout e obter o desconto:

Usando o cupão SGO60 obtemos os seguintes preços:

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema.

O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.