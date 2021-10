SpaceX mostra no vídeo ‘Gateway to Mars’ a nave que levará humanos até Marte

Marte é o próximo grande objetivo da exploração espacial. Levar humanos ao planeta vermelho é já visto como um ponto importante para a sobrevivência da espécie. Como tal, a SpaceX, assim como outras agências espaciais, desenvolve tecnologia para alcançar esse feito. Num vídeo agora apresentado, a empresa de Elon Musk mostra mais detalhes da nave espacial que fará a viagem tripulada até Marte.

Gateway to Mars oferece um pouco mais de informação sobre os esforços e desenvolvimentos da SpaceX. Este vídeo é um fragmento do que foi apresentado num documentário na Netflix, Contagem Decrescente: A Missão Inspiration4 no Espaço.

Gateway to Mars é o sonho a tornar-se realidade... o ser humano em Marte

A SpaceX lançou um vídeo onde é apresentada a sua nave espacial reutilizável, antes do seu primeiro voo de teste orbital que espera realizar nas próximas semanas.

Assim que a próxima fase de testes for concluída, a SpaceX deseja voar com uma nave estelar até a Lua, pousá-la em posição vertical na superfície lunar e, em seguida, trazê-la para casa. As missões tripuladas à Lua provavelmente terão lugar a seguir. Contudo, o objetivo final é enviar uma nave estelar tripulada a Marte, embora que não se espera que isso possa acontecer tão cedo.

Estas imagens são um fragmento do que a SpaceX mostrou num documentário na Netflix.

Vídeo original

A SpaceX já testou a Starship numa série de voos curtos de alta altitude. A nave, movida por seis motores Raptor, teve um bom desempenho no ar, mas caiu no final da missão ao tentar pousar em pé - até o último voo em maio, quando a SpaceX finalmente conseguiu uma aterragem bem-sucedida.

A Crew Dragon é atualmente a única nave ao serviço dos Estados Unidos

A empresa está atualmente a aguardar a permissão da Federal Aviation Administration (FAA) para lançar a Starship no topo do seu novo foguete Super Heavy que enviará a nave espacial no seu primeiro voo orbital.

Presumindo que a FAA dê luz verde, a SpaceX lançará a missão orbital das suas instalações em Boca Chica, Texas. Conforme já foi explicado, a cada três minutos após a descolagem, a nave estelar se separará do poderoso impulsionador de primeiro estágio.

A nave voará então em órbita pela primeira vez. Pouco depois, a nave espacial realizará um splashdown ao largo da ilha havaiana de Kauai, com toda a missão prevista a durar cerca de 90 minutos. Em voos futuros, a nave espacial aterrará direita em Terra, para que possa ser renovada para outro voo.

A SpaceX afirmou que o objetivo do voo é recolher o máximo de dados possível para compreender plenamente a dinâmica de entrada da nave estelar e aprender mais sobre o que o veículo experimental durante o voo. Utilizará então estas descobertas para melhorar a próxima versão da nave espacial.

Entretanto, a SpaceX prepara-se atualmente para lançar mais quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional este fim de semana, utilizando o seu foguetão Falcon 9 e a nave espacial Crew Dragon.