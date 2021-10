Uber alugará 50.000 carros elétricos da Tesla para os seus motoristas

Conforme disponível na plataforma oficial da Uber, em qualquer país, os carros que circulem em seu nome devem corresponder a determinados requisitos, garantindo a segurança e conforto do cliente. Contudo, nos Estados Unidos da América (EUA), a empresa está a ir mais longe e alugará cerca de 50.000 carros elétricos da Tesla para os seus condutores.

A frota chegará da Hertz, que fez a maior encomenda de carros elétricos de sempre.

Certamente, já se cruzou com a Hertz, uma companhia americana que disponibiliza aluguer de viaturas, em vários países do mundo. Recentemente, a empresa realizou uma enorme encomenda de carros elétricos à Tesla e agora já se conhece a razão.

A Hertz vai disponibilizar 50.000 carros elétricos da Tesla para alugar, exclusivamente, a condutores da Uber, nos EUA. A partir do dia 1 de novembro, os trabalhadores da empresa de transporte privado de Los Angeles, San Diego, San Francisco e Washington DC terão à sua disposição um pacote que inclui um Tesla Model 3, seguro e manutenção do veículo. Embora o valor inicial esteja nos 334 dólares semanais, eventualmente, descerá, e chegará a outras cidades do país nas semanas seguintes.

Para serem elegíveis, os condutores precisam de garantir, no mínimo, 4,7 estrelas e 150 viagens.

Este negócio entre a Hertz e a Uber surgiu, porque esta última considerou que seria vantajoso para o ambiente, bem como para a conta bancária dos trabalhadores. Assim sendo, e de acordo com a Uber, a adoção de carros elétricos da Tesla pelos motoristas deverá reduzir as emissões da atividade, e oferecer uma oportunidade para os clientes estarem em contacto com um carro elétrico. Além disso, a Uber considera que esta tática poderá reduzir alguns custos de funcionamento, uma vez que os condutores não terão que pagar pelo combustível.

Esta adoção de carros elétricos, nos EUA, vai ao encontro do objetivo traçado pela Uber de zero emissões até 2040. Tendo em conta que é uma multinacional, futuramente, o pacote de carros elétricos poderá chegar a outros países.

