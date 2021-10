Ford destacará funcionários apenas para controlar os carregadores de elétricos

Uma vez que os carregadores para carros elétricos ainda não existem de forma avantajada, todos aqueles com que os condutores possam contar são bem-vindos. Nesse sentido, a Ford irá designar funcionários para se dedicarem totalmente a resolver os problemas que possam surgir associados aos carregadores.

Segundo a fabricante, a sua única tarefa prender-se-á com verificar os equipamentos, e perceber onde e porque estão a falhar.

A Ford desenvolveu uma ideia, e uma possível solução, para garantir a fiabilidade dos carregadores para carros elétricos, nos Estados Unidos da América. Numa entrevista à Automotive News, Darren Palmer, diretor geral de veículos elétricos da Ford, anunciou que planeia colocar funcionários especialmente equipados para visitar e testar os carregadores.

Há muitos carregadores por aí, mas alguns deles são velhos e não têm a qualidade ou fiabilidade que desejamos […] Mais de 99,5% dos clientes vão para um carregador e recebem uma carga. Estamos satisfeitos com isso.

Garantiu Palmer.

Dessa forma, a Ford assegurará apoio e rápida resolução de problemas, aquando de uma queixa promovida por um cliente, quer através do veículo elétrico, quer através das redes sociais, por exemplo.

Tudo o que eles farão durante todo o dia é ir e verificá-los para ver onde falham e porquê.

Disse Darren Palmer.

Embora os detalhes ainda não estejam finalizados, a Ford espera que os funcionários estejam prontos para abraçar a iniciativa antes mesmo do final do ano. Assim, estará garantida antes do lançamento do totalmente elétrico F-150 Lightning, em 2022.

Ford quer garantir fiabilidade que não conheceu até agora

Esta iniciativa surge na sequência de problemas que a Ford detetou nos carregadores que os clientes utilizavam para carregar os seus carros elétricos. Isto, porque a fabricante, ao invés de operar as suas próprias estações de carregamento, possui a FordPass Charging Network. Esta conta com mais de 13.500 estações de carregamento operadas por outras empresas como a Electrify America e a ChargePoint.

Contudo, de acordo com o The Verge, a qualidade da manutenção desses carregadores varia e, portanto, torna-se incerto saber, com certeza, se estarão a funcionar num momento de necessidade.

Assim sendo, os funcionários da Ford destacados para garantir a fiabilidade dos carregadores de elétricos poderão assegurar assistência e, por conseguinte, resolver, de certa forma, o problema do alcance.