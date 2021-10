Chaves digitais para Windows 11, não perca o primeiro lançamento!

Já chegaram as chaves digitais para Windows 11, a preços bastante em conta. Sem nunca esquecer os Antivírus, Software, Windows 10 e Office, a ICMMO apresenta-se com grande catálogo.

Logo, deparámo-nos com uma excelente oferta, a preços muito competitivos, que passa como dissemos por jogos (PC e/ou consola), Windows 10, Office, utilitários e para as mais vastas ferramentas de Antivírus como: Kaspersky, McAfee, sem contar com as dezenas de utilitários e agora mesmo o Windows 11.

Antes de tudo, é recomendada a visita à plataforma, até para nos ambientarmos com a mesma. Poderão visitar a ICMMO neste link.

Assim, já ambientados à plataforma, podemos encontrar uma vez familiarizados com a plataforma, é muito simples encontrar as melhores promoções para qualquer chave digital. Existem vários descontos, todos eles interessantes como, por exemplo:

NOVOS produtos: Chaves digitais para Windows 11

Antivírus, Software, Windows 10 e Office na ICMMO

Então, ao aceder a esta plataforma online de software, vamos encontrar chaves digitais para Antivírus, Software, Windows 10 e Office, pelo que basta usar o código PBC37 para obter o desconto:

Desconto de 54% na ICMMO

Para um desconto ainda mais, podemos usar o código PBC54 para 54% de desconto nos seguintes produtos:

Desconto de 59% na ICMMO

Como se a oferta do parágrafo anterior não fosse boa, temos ainda um desconto extra ao usar o código: PBC59 para obter mais 59% a menos no preço:

Outro software com 37% de desconto

Usando de novo o cupão PBC37 estão sempre garantidos 37% de desconto para:

Antivirus e Protecção:

Office:

Bundle:

Windows Server:

Jogos:

O que é ou quem é a ICMMO?

A ICMMO é uma loja online, que pertence à Global Digital CDK Limited, cujo core business se centra na venda de códigos de jogos digitais e software online a partir de Hong Kong.

Esta plataforma opera com as marcas mais conhecidas do mercado:

Steam

Origin

PSN

XBOX

Nintendo

etc

Todos os produtos podem ser encontrados aqui.

Qual ou quais os métodos de pagamento?

Por fim, a ICMMO suporta pagamento PayPal, o que nos permite obter o reembolso a qualquer momento no caso de problemas.

No entanto, suporta todas as categorias de pagamentos:

Paypal

Credit Card by PayPal

BitCoin

Boleto BR

iTau BR

Oxxo MX

Webmoney

Qiwi

Western Union

Yamoney

Contudo, o apoio do site, poderá ser feito através do email: mmors.pay@gmail.com ou mmors.pay@gmail.com