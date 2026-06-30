InvoiceXpress lança MCP e é o primeiro software de faturação com IA em Portugal

A InvoiceXpress torna-se o primeiro software de faturação em Portugal com MCP (Model Context Protocol) e passa a permitir gerir toda a faturação através de inteligência artificial. Na prática, é possível emitir faturas, registar recibos e analisar dados por comandos em linguagem natural, sem qualquer programação. O acesso ao MCP do InvoiceXpress fica incluído, sem custos adicionais, nas contas já existentes.

De acordo com a empresa, trata-se do primeiro programa de faturação nacional a disponibilizar esta tecnologia, compatível com a plataforma de inteligência artificial Claude. Deste modo, a IA deixa de se limitar a responder a perguntas e passa a executar tarefas concretas sobre os processos de faturação de um negócio.

O que é o MCP e porque é que muda a faturação

O MCP funciona como uma ponte segura entre as plataformas de inteligência artificial e as ferramentas de trabalho que as empresas usam todos os dias. Até agora, para que uma IA conseguisse aceder e interagir com um software de faturação, era necessário desenvolver integrações específicas através de programação. Com o MCP do InvoiceXpress, essa barreira técnica desaparece.

A própria empresa descreve o conceito como uma espécie de tomada universal entre o assistente de IA e a plataforma de faturação. Em termos práticos, basta ligar os dois uma única vez e configurar o acesso através de uma chave de API segura. A partir daí, o utilizador conversa com a IA em português corrente e o sistema trata de traduzir cada pedido em ações reais.

Faturação em linguagem natural, sem programação

A proposta da InvoiceXpress assenta numa ideia simples: transformar a faturação numa experiência conversacional. Em vez de navegar por menus, preencher formulários ou ajustar configurações, o utilizador descreve aquilo que pretende e a inteligência artificial executa a tarefa. Por exemplo, um pedido como "emite uma fatura de 2.400 euros para a empresa Torres, Lda." resulta num documento certificado, pronto a enviar.

Importa sublinhar um ponto essencial. As faturas emitidas através do MCP são processadas pela mesma infraestrutura certificada pela Autoridade Tributária (certificado n.º 192), com ATCUD e QR Code gerados automaticamente. Por outras palavras, os documentos criados por intermédio da IA são legalmente válidos, ao contrário do que poderia sugerir a aparente informalidade do processo.

Compatível com o Claude e com outras ferramentas de IA

Embora o anúncio destaque a integração com a plataforma Claude, o MCP do InvoiceXpress segue o protocolo aberto Model Context Protocol. Consequentemente, funciona com qualquer ferramenta que suporte este standard, como o Cursor, o n8n ou o Make, entre outras. Esta abertura amplia bastante os cenários de utilização, desde assistentes internos a fluxos de automação ligados a um CRM ou a uma loja online.

A aposta da empresa em interfaces assistidas por IA não é inteiramente nova. Antes do MCP, a InvoiceXpress já tinha lançado o Voice 2 Invoice, uma funcionalidade que permite emitir faturas por voz ou texto através do WhatsApp e do Telegram. O MCP representa, assim, o passo seguinte nessa estratégia.

A adoção de IA nas empresas continua a acelerar

A novidade surge num momento de forte crescimento da adoção de inteligência artificial no tecido empresarial europeu. Segundo o Eurostat, 20% das empresas da União Europeia com 10 ou mais colaboradores já recorrem a tecnologias de IA, face aos 13,5% registados no ano anterior.

Em Portugal, a tendência acompanha esta evolução. De acordo com o INE, 11,5% das empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço já utilizam tecnologias de inteligência artificial, o que corresponde a um crescimento de cerca de 34% em relação ao ano anterior. Entre as aplicações mais comuns estão a automatização de processos, a análise de dados e a produção de conteúdos. Ainda assim, muitas empresas continuam a sentir dificuldades em integrar estas ferramentas com os sistemas que usam diariamente, e é precisamente essa lacuna que o MCP do InvoiceXpress pretende fechar.

O que já é possível fazer com o MCP do InvoiceXpress

Entre as funcionalidades já disponíveis, destacam-se as seguintes:

Emissão de faturas através de linguagem natural;

Registo automático de recibos;

Consulta de faturas em atraso ou por cobrar;

Comparação de períodos de faturação;

Análise de tendências e desempenho do negócio;

Atualização de dados de clientes, com NIF e morada;

Emissão de extratos por cliente, ficheiros SAF-T PT e relatórios de IVA;

Automatização de tarefas repetitivas relacionadas com a faturação.

O impacto poderá fazer-se sentir tanto em freelancers e pequenos empreendedores como em empresas de maior dimensão. Para profissionais independentes, representa uma forma de poupar tempo em tarefas administrativas. Já para lojas online e organizações com elevados volumes de faturação, abre a porta à automação de processos e à análise imediata de informação financeira.

Sem custos adicionais e com a chancela de um software certificado

Um dos pontos diferenciadores da solução é o facto de não implicar qualquer custo adicional. Com efeito, o acesso ao MCP está incluído em todos os planos da plataforma, mesmo no plano gratuito, bastando ter uma conta ativa para obter o endpoint e a respetiva chave de API.

Convém recordar o contexto em que esta novidade se insere. A InvoiceXpress é uma plataforma portuguesa de faturação online com mais de 15 anos de mercado, hoje integrada no grupo europeu de software Visma. Além da certificação pela Autoridade Tributária, conta com certificação ISO 27001 para a segurança da informação e cumpre o RGPD, a que se somam uma API robusta e dezenas de plugins para serviços como WooCommerce, Shopify, Amazon ou Stripe. É sobre esta base que o MCP assenta.

"A maioria das empresas já percebeu o potencial da inteligência artificial para aumentar a produtividade. O próximo passo é permitir que a IA não apenas responda a perguntas, mas execute tarefas reais de negócio", afirma Rui Alves, CEO da InvoiceXpress. O responsável acrescenta que esta inovação marca o início de uma nova geração de software empresarial, em que a interação com os sistemas de gestão deixa de depender de menus e formulários e passa a acontecer através de linguagem natural. Mais informações sobre o MCP do InvoiceXpress estão disponíveis no site oficial da InvoiceXpress.