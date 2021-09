A Ford é uma das marcas que já aderiu ao movimento de reinvenção do mercado automóvel. Os tradicionais motores de combustão estão a ser substituídos por propostas elétricas e com as vantagens óbvias e que todos já conhecem e reconhecem.

Com uma proposta forte no seu (tradicional) Mustang, a marca criou uma proposta 100% elétrica. O Mustang Mach-E já está em Portugal e as suas vendas surpreenderam todos, ao assumir o topo da lista no primeiro mês que esteve no mercado.

O Mustang Mach-E tornou-se no carro elétrico mais vendido em Portugal em agosto, o mês do seu lançamento. Do que a marca americana revelou, este seu primeiro carro 100% elétrico da Ford entra assim no mercado luso pela porta grande e sobe ao topo das listas de vendas de elétricos no nosso país em agosto, mês em que começou a ser comercializado em Portugal.

A Ford deu vida ao Mustang Mach-E através de um processo de desenvolvimento inteiramente focado nas necessidades e desejos do utilizador. O resultado foi um SUV elegante que oferece uma condução enérgica, com uma tecnologia de veículos conectados de última geração que faz com que o Mustang Mach-E melhore com o passar do tempo.

O Mustang Mach-E está disponível com opções de bateria de autonomia standard e de autonomia alargada, com tração traseira ou tração integral acionada por motores de ímanes permanentes.

Equipado com uma bateria de autonomia alargada e tração traseira, o Mustang Mach-E tem um alcance de condução puramente elétrico de até 610 km, de acordo com o Procedimento Global de Testes Harmonizados de Veículos Ligeiros (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure – WLTP).

Nas configurações de autonomia alargada com tração integral, o Mustang Mach-E alcança uma potência de 351 CV e 580 Nm de binário. A Ford oferecerá também uma versão especial performance. O Mustang Mach-E GT proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 3,7 segundos, bem como uma potência estimada de 487 CV e 860 Nm de binário.

Não há dúvida nenhuma que este é um excelente início da presença do Mustang Mach-E em Portugal. Num mercado tradicionalmente dominado por outras marcas, esta nova oferta vem assim agitar as vendas e criar uma alternativa excelente.