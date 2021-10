Em Portugal já há postos onde o combustível ultrapassa os 2€/L

A escalada de preços do combustível é uma realidade. Relativamente aos aumentos, o gasóleo aumentou 3,5 cêntimos e a gasolina com 2,5 cêntimos. Há notícias que o setor dos autocarros pode entrar em falência com subida dos combustíveis e que algumas empresas podem sair de Portugal.

No nosso país já há postos onde o combustível ultrapassa os 2€/L.

Preço da gasolina ultrapassou os 2€/L num posto em Beja

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço do gasóleo já subiu 38 vezes e desceu apenas oito desde o início do ano. Quanto à gasolina, aumentou 30 vezes e recuou apenas sete desde janeiro. Os dados da DGEG mostram que o preço médio do litro de gasolina 95 em Portugal custa atualmente 1,717 euros enquanto o do gasóleo vale 1,518 euros.

Numa imagem que anda a circular nas redes sociais, é possível constatar que o preço da gasolina ultimate ultrapassou os 2€/L. Trata-se de um posto localizado em Beja.

De acordo com informações recentes, mesmo com os combustíveis em valores máximos o Governo mantém o adicional à taxa do Imposto sobre Produtos Petrolíferos no Orçamento do Estado para 2022.

Segundo o documento, “Em 2022, mantém-se em vigor o adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, no montante de 0,007 euros por litro para a gasolina e no montante de 0,0035 euros por litro para o gasóleo rodoviário e para o gasóleo colorido e marcado”.

Relativamente aos aumentos, o Governo aprovou na passada sexta-feira uma lei que permite a fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples e GPL engarrafado. Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, explicou que esta medida “permitirá ao Governo intervir numa parcela da fixação de preços de combustíveis, as margens dos próprios vendedores”, mas que “o preço dos combustíveis é fixado, essencialmente, do preço do bem primário, que é o petróleo” e “aí nenhum governo tem capacidade de intervir”.

