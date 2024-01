Fabricante de camiões esclarece que o “hidrogénio não é viável”

Com a investigação e o desenvolvimento a terem lugar, as opiniões relativamente às alternativas mais recentes da mobilidade dividem-se, não sendo claro se alguma será a ideal. Sobre o hidrogénio, a fabricante de camiões MAN Truck & Bus não tem dúvidas e esclarece que esta opção "não é viável", pelo menos para já.

A indústria do transporte pesado tem sido pressionada para procurar e estudar formas de se descarbonizar. A mais sonante é o hidrogénio, que é por muitos apontada como a solução para os veículos mais pesados, das distâncias longas.

No entanto, o CEO da fabricante de camiões alemã MAN Truck & Bus disse, recentemente, que o hidrogénio não pode competir com as baterias em setores como o dos transportes.

Em declarações ao espanhol Expansión, Alexander Vlaskamp afirmou que "era impossível o hidrogénio competir com os camiões elétricos a bateria".

Devemos ter em mente que existem duas formas de encarar o conceito de sustentabilidade quando se trata de transporte rodoviário comercial. A primeira é a sustentabilidade do negócio, e ver se podemos continuar a operar como antes, e a segunda é a sustentabilidade ambiental.

Para o executivo, neste momento, o hidrogénio não é viável em nenhum dos prismas.

A MAN Truck & Bus tem projetos de investigação e desenvolvimento para sistemas de hidrogénio, pois, pela sua elevada densidade energética e pelo rápido reabastecimento, este tem potencial no transporte pesado.

Contudo, conforme explicado pelo CEO, o problema é que a produção de hidrogénio verde é muito escassa e, portanto, não faz sentido trocar o gasóleo por hidrogénio produzido com combustíveis fósseis.

Neste sentido, o hidrogénio verde, produzido a partir de energias renováveis, também não representa uma alternativa, porque a baixa eficiência arrebatará boa parte dos benefícios, em relação aos combustíveis fósseis.

Hoje não se pode comprar hidrogénio por menos de 13 ou 14 euros.

Para Alexander Vlaskamp, "quando tivermos hidrogénio verde, será necessário para a indústria pesada do aço, do cimento ou do plástico".

Assim sendo, os trabalhos em I&D mantêm-se na MAN Truck & Bus, porque esta alternativa terá potencial. Contudo, tê-lo-á quando a produção com energia renovável for suficiente e também quando a infraestrutura de reabastecimento conseguir da resposta.