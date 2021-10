A gestão que a Tesla faz dos seus carros muitas vezes passa ao lado de quem acompanha a marca. Os preços praticados são elevados, é certo, mas poucos conseguem acompanhar o ritmo a que a marca os altera.

Agora, e do que pode ser visto, a marca voltou a ajustar os preços, elevando-os. Em alguns modelos o aumento foi de 5 mil dólares, um valor elevado para quem se preparava para encomendar um destes carros elétricos da Tesla.

Ao contrário das restantes marcas, a Tesla controla o preço dos seus carros de forma quase aleatória. Ajusta-os de forma bem visível, acertando estes preços no seu site, onde todas as compras são realizadas diretamente.

A novidade agora é que houve mais um ajuste no preço dos carros elétricos da Tesla, com Model S e o Model X a verem o preço ajustado 5 mil dólares. Os restantes, Model 3 e Model Y viram também o preço ajustado, mas com um valor ligeiramente mais baixo, sendo apontado os 2 mil dólares.

Esta correção de preços surge alguns dias depois da Tesla apresentar os seus resultados financeiros do trimestre. Neste período a marca voltou a bater recordes financeiros, conseguindo 1,6 mil milhões de dólares de lucro em apenas 3 meses.

Com estes resultados financeiros, e com as suas vendas a crescer, é natural que a marca aproveite para ajustar os preços. Assim, consegue maximizar os seus lucros. Numa declaração dada recentemente, é referido que esta adaptação de preços tem uma razão única.

Como foi mostrado na apresentação de resultados, estes ajustes de preços resultam de toda a confusão que tem havido nos circuitos de produção. A Tesla está sujeita a todas as oscilações e faltas de elementos, ajustando assim os preços.

Não se sabe se estes ajuste de preços vão chegar a Portugal, mas o mais certo é que tal aconteça. A marca vai assim ajustar os preços dos seus carros para que reflitam as condições de produção a que a marca está sujeita.