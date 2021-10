A Xiaomi já tem a sua nova Mi Band 6 com NFC à venda na Europa

Tal como é normal fazer, a Xiaomi apresentou um modelo da sua Mi Band 6 com alguns extras. Esta tem presente o NFC, que lhe dá algumas funcionalidades extra, desde pagamentos até outras capacidades.

Esta não era esperada na Europa, mas acabou por ser apresentada quando a Xiaomi revelou outros modelos dedicados ao mercado global. Agora, e depois de algum tempo de espera, está finalmente a chegar, com todas as suas capacidades. A Mi Band 6 com NFC está finalmente à venda na Europa

Apresentada no mercado global no passado mês, a Mi Band 6 com NFC da Xiaomi quer trazer finalmente para a Europa uma funcionalidade que até há pouco estava limitada ao mercado chinês. Este pequeno extra será a garantia de muitas funcionalidades novas.

Depois de revelada e com a promessa de chegar em breve, esta nova proposta da Xiaomi parece ter agora chegado finalmente ao mercado europeu. Ainda está, aparentemente, limitada a um único país, sendo visível na loja italiana da Xiaomi e na Amazon.

A presença do NFC na nova Mi Band 6 vai garantir que possam ser realizados pagamentos apenas com o contacto da smartband com um terminal de pagamentos. Por agora apenas foi feito contrato com a Mastercard, mas possivelmente poderá ser alargada a outras empresas e a outros bancos.

Outra funcionalidade que esta novidade traz é a presença da interligação com a Alexa da Amazon. Esta smartband traz também um microfone, que permitirá receber comandos de voz e passa a esta assistente de voz. Sem altifalante, apresentará os resultados no ecrã da Mi Band 6.

Não há ainda planos e nem datas oficiais para a chegada desta novidade da Xiaomi ao nosso país e à loja oficial da marca. Quanto a preços, este está apontado aos 54,99 euros, devendo manter-se igual em Portugal, olhando ao que acontece no modelo base da Mi Band 6.

Estas são excelentes novidades para quem espera a chegada a nova smartband da Xiaomi, com o extra que todos pediam. Não sendo essencial, o NFC abre a porta a muitas novidades e melhorias que assim ficam acessíveis na Mi Band 6.