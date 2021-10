Com a chegada do Android ao Windows 11, abre-se uma porta que há muito era esperada. Finalmente as apps do sistema da Google podem ser usadas de forma independente e sem depender de qualquer smartphone ou ligação deste ao PC.

Sendo uma versão própria do Android, havia dúvidas do que poderia ser aplicado nesta proposta. Com já muita coisa descoberta, surgiu mais uma muito interessante. O Android do Windows 11 também já tem root disponível e assim poderá ser usado ainda melhor.

A utilização do Android no Windows 11 era algo que há muito era pedido. Depois de trazerem o Linux para dentro deste sistema, havia a possibilidade de voltar a melhorar a integração e trazer a oferta da Google para o sistema mais usado nos PCs.

Com a promessa feita no lançamento do Windows 11, a Microsoft resolveu abrandar o lançamento, tendo agora aberto os testes aos Insiders. Claro que isso levou a que fosse avaliado de todas as formas possíveis, com algumas descobertas interessantes.

Uma das mais recentes mostrou que esta versão do Android tem acessíveis as mesmas opções que encontramos nos smartphones. É de tal forma que até conseguiram fazer root a esta versão e abrir as portas a toda uma nova lista de funcionalidades.

Segundo John Wu, o criado do conhecido Magisk, este foi um trabalho em equipa que incluiu também elementos das equipas de Riru e LSPosed. O esforço combinado conseguiu que colocassem um SU assistido e funcional, usando scripts de emulador.

Há ainda muito trabalho a ser feito para tornar este processo mais simples. Ao trabalharem com um init proprietário do WSA, torna difícil fazer o root sem sistema. Provavelmente a solução mais viável será o modificar diretamente a imagem do sistema.

Esta é uma novidade importante e que abre as portas ao Android do Windows 11. Depois de vermos a chegada da loja da Google, é agora a hora de se conseguir fazer root e alargar assim o que os utilizadores do Windows 11 vão poder fazer com o seu Android.