Já é possível correr a Google Play Store do Android no Windows 11

A Microsoft apostou na integração de novos sistemas dentro do Windows 11. Com o Linux já presente desde a versão anterior, era agora a vez do Android ter a sua oportunidade, trazendo consigo as suas apps.

Este momento único já chegou entretanto, abrindo esta novidade a alguns utilizadores. Agora que está disponível, começaram a surgir algumas novidades. A maior dela é mesmo que já conseguiram colocar a Google Play Store do Android a correr no Windows 11.

A Microsoft pretende manter um controlo apertado no que toca à sua implementação do Android dentro do Windows 11. Quer impedir que este sistema seja a porta para novos problemas no seu sistema e assim tenta mantê-lo restrito.

Para provar isso limitou o acesso a uma única loja de apps, e que nem é das mais conhecidas. A escolha recaiu na loja da Amazon, que irá chegar diretamente ao seu novo sistema, de forma transparente e direta, pronta a ser usada.

Claro que assim que foi tornado público começou a corrida para conseguir retirar mais deste sub-sistema do Windows 11. Queriam explorar e perceber como poderiam tirar ainda mais do Android que a Microsoft incorporou no seu novo sistema.

Um dos primeiros a conseguir isso abriu a porta a algo que muito queriam, ainda antes do WSA ser lançado. A loja da Google era quase uma presença obrigatória, apesar da Microsoft não a querer incluir. Isso foi agora conseguido e o Windows 11 já consegue correr a Google Play Store do Android.

Por agora, e como pode ser visto no vídeo acima, este não é um processo simples e acessível a todos. Claro que será melhorado e, em breve, instalar a Google Play Store do Android no Windows 11 será algo tão simples como clicar num executável ou correr alguns comandos no sistema.

Quem quiser testar esta novidade pode seguir as instruções presentes no GitHub, não sendo acessível ainda a todos. É uma mudança importante e que irá certamente abrir o acesso a muitas mais apps.