Apesar de ter sido já apresentado pela Google, o Android 12 ainda não começou a ser alargado a muitos smartphones. Este é a nova proposta para muitos equipamentos e tem muito ainda para ser descoberto.

Curiosamente, uma das novidades mais interessantes parece ter escapado da apresentação. É algo que há muitos anos era pedido e que finalmente chegou, havendo até já soluções de outras marcas. Finalmente vamos poder clonar apps e usá-las de forma isolada.

Tal como acontece com os perfis profissionais, os utilizadores do Android querem ter a possibilidade de usar a mesma app em várias situações. A solução é alternar as configurações, usando contas diferenciadas ou usar uma app dedicada a clonar apps.

Esse cenário poderá em breve alterar-se, com o suporte nativo para clonar apps a chegar com o Android 12. Deverá para já ficar limitado aos Pixel da Google, mas eventualmente poderá ser depois alagado a outros dispositivos de outras marcas.

Do que pode ser visto no Compatibility Definition Document (CDD) desta versão, vai estar presente um novo perfil de nome Clone. Este, do que é descrito, permitirá ter "um tipo de perfil de utilizador usado para executar uma segunda instância de uma app de utilizador único (por exemplo, mensagens)".

Fica assim claro que esta novidade é a tão esperada e pedida capacidade de clonar apps e permitir a sua utilização. Resta ainda saber como esta novidade vai funcionar, apesar de a Google não a ter apresentado quando revelou o Android 12.

Até agora a solução muitas vezes era usar um segundo perfil profissional e criar assim a possibilidade de usar a segunda app. Com esta mudança, tudo será mais simples e mais intuitivo de usar, tornando o clonar de apps mais natural.

Resta ainda saber como este processo irá acontecer e de que forma poderá ser usado. Há ainda a dúvida de quais as apps que vão ser suportadas por esta novidade da Google para o Android 12.