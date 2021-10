Sony Xperia 10 III também deixa de trazer carregador, mas compensa com 10 euros

A Apple deu origem a uma vasta e polémica discussão quando decidiu retirar os carregadores da caixa dos seus iPhones. No entanto outras marcas se seguiram com a mesma medida e, portanto, atualmente já não é algo que seja 'estranho'.

De acordo com as mais recentes informações, também o telefone Sony Xperia 10 III está a ser vendido nalgumas lojas sem o carregador. Contudo, para compensar, há uma oferta de 10 euros.

Sony Xperia 10 III sem carregador na caixa

Segundo os detalhes divulgados, a Sony é a mais recente empresa a aderir à tendência de retirar o carregador da caixa dos seus smartphones. Pelo menos nalgumas lojas o seu modelo Xperia 10 III já não vem com este acessório.

De acordo com as informações reveladas pelo site da Sony na Alemanha, algumas lojas já estão a vender o Xperia 10 III sem o carregador nas caixas. Mas há, no entanto, uma diferença curiosa face ao que as restantes marcas fizeram ao tomar esta mesma atitude. Os clientes que optarem pelos smartphones da marca sem o equipamento de carregamento, terão uma compensação. Essa compensação traduz-se numa redução de 10 euros no preço de venda recomendado. Por sua vez, noutras plataformas, o Xperia 10 III ainda virá com o carregador.

Segundo a marca, o motivo para esta mudança está relacionada com o "fornecimento ininterrupto" do Xperia 10 III. Normalmente, neste segmento, a escassez de componentes compromete sobretudo os smartphones, mas parece que o stock dos carregadores também estão a ser afetados.

Para já, parece que esta decisão afeta apenas a venda na Alemanha, mas é possível que abranja outros países em breve. Também se estima que a medida seja alargada a outros smartphones da marca. Por outro lado, certamente que os clientes da empresa agradecem que a mesma atenha pensado na simpática compensação monetária. Tal pode mesmo levar a que mais pessoas optem por este modelo.

Concorda com a decisão da Sony?