Testes mostram que o Intel Core i9-12900HK é mais rápido do que o Apple M1 Max

Somam-se os diversos testes onde podemos ter acesso a alguns dados interessantes sobre os próximos processadores Alder Lake da Intel. Muitas dessas provas revelam todo o poder destes equipamentos, e espicaçam a vontade dos consumidores em adquirirem os mesmos.

Recentemente alguns utilizadores realizaram testes de benchmark e mostraram que o processador Intel Core i9-1200HK consegue ser mais rápido do que o recém lançado M1 Max da Apple.

Intel Core i9-12900HK mais rápido que o Apple M1 Max em testes

Alguns especialistas conseguiram obter os resultados de um teste fechado de um computador portátil baseado no novo processador Intel Core i9-12900HK. E de acordo com os testes do Geekbench, o chip da nova aposta da fabricante norte-americana será muito mais produtivo do que todos os seus concorrentes.

Tal como podemos ver pela imagem seguinte, o CPU Alder Lake consegue uma pontuação de 1851 em núcleo único, e 13256 em múltiplo núcleo. Com este resultado, o chip da Intel consegue um desempenho superior a todos os processadores móveis conhecidos, desde os modelos da linha Tiger Lake-H45, Zen3 móvel e até ultrapassa o novo CPU M1 Max da Apple.

Segundo testes não oficiais já revelados ao M1 Max, o SoC da Apple conseguiu uma pontuação de 1749 em núcleo único e 11542 em múltiplo núcleo.

Um vez que os computadores com este processador ainda não foram lançados, os resultados do teste não constam na base de dados pública da plataforma de benchmark. O que existe é apenas uma captura de ecrã dos resultados, o que aponta para a tese de que se tratam de testes internos realizados pela fabricante do computador.

O processador Core i9-12900HK conta com 14 núcleos e 20 threads. Pertence à família Alder Lake e é a melhor opção dos Alder Lake-P. Algumas fontes indicam que, no futuro, será lançada a linha Alder Lake-S, com chips de 16 núcleos e 24 threads.

Os computadores portáteis com os processadores Alder Lake-P devem ser lançados juntamente com as placas gráficas Arc Alchemist. Estima-se que o lançamento aconteça na CES 2022, a 5 de janeiro de 2022.

