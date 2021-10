Intel Core i5-12600K surge em testes quase 50% mais rápido que o AMD Ryzen 5 5600X

À medida que nos aproximamos da tão aguardada data de lançamento dos novos processadores Alder Lake da Intel, chegam-nos com maior regularidade testes, leaks e outras informações a apurar a capacidade e poder do próximo grande trunfo da fabricante norte-americana.

Mais recentemente foram divulgados testes no popular software CPU-Z que nos mostra o Intel Core i5-12600K a ser quase 50% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X da rival AMD.

Normalmente as notícias antecipadas de alguns produtos centram-se nos modelos topo de gama. No caso dos novos processadores Alder Lake, as informações são então mais focadas no poderoso flagship Intel Core i9-12900K. Mas esta gama traz consigo mais dois exemplares, o i7-12700K e o i5-12600K, e os detalhes de hoje são sobre este último.

Intel Core i5-12600K é quase 50% mais rápido que o AMD Ryzen 5 5600X

O leaker @9550pro partilhou na sua conta da rede social Twitter a imagem do processador Intel Core i5-12600K na plataforma CPU-Z. E de acordo com as informações reveladas, este novo CPU aponta valores que o tornam 46,7% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X da AMD.

Segundo o que podemos ver na imagem, o processador da Intel consegue um rendimento de 746,2 em núcleo único, o que representa uma melhoria de 19,5% face ao rival da AMD. Já em múltiplos núcleos o Core i5-12600K obtém 7058,1 pontos, um aumento de 46,7% em comparação com o Ryzen 5 5600X.

De acordo com o que já havia sido revelado anteriormente, o Intel Core i5-12600K contará com 10 núcleos (6 + 4) e 16 threads. Dos núcleos, 6 de alto desempenho vão conseguir 4,50 GHz, com 1 a 2 a conseguir 4,90 GHz em turbo. Já os restantes 4 núcleos atingirão 3,40 GHz, com 1-2 a 3,60 GHz em turbo. O cache será de 20 MB L3 e o TDP é de 125 W.

A Amazon holandesa já listou os processadores Alder Lake, onde o i5-12600K surge a 324 euros. Já o AMD Ryzen 5 5600X encontra-se por cerca de 300 euros.

Relembramos que os novos processadores Alder Lake estarão em pré-venda a partir do próximo dia 27 de outubro (quarta-feira).

