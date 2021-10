Gráficas Intel Arc não vão ter limites para a mineração de criptomoedas

A mineração de criptomoedas teve e ainda tem um impacto significativo na disponibilidade de placas gráficas destinadas aos jogos eletrónicos. Por esse motivo a Nvidia lançou as suas placas CMP destinadas em exclusivo a esta prática, ao mesmo tempo que limitou as suas GeForce RTX 30 para a atividade de extração de moedas digitais.

No entanto, numa recente entrevista, executivos da Intel referiram que as GPUs Arc Alchemist da marca não vão trazer limites da taxa de hash para esta finalidade.

GPUs Intel Arc não vão limitar a prática da mineração de criptomoedas

Numa recente entrevista ao site Gadgets 360, Raja Koduri, vice-presidente sénior da Intel, e Roger Chandler, membro da equipa de produtos gráficos da marca, falaram acerca das novas placas gráficas Intel Arc Alchemist direcionadas para o mundo dos videojogos. De acordo com ambos os executivos, estas novas GPUs não vão trazer qualquer limitação da taxa de hash de forma a condicionar o uso dos equipamentos na prática da mineração de criptomoedas.

Estas novas placas gráficas da fabricante norte-americana, pretendem fazer frente às GPUs da AMD e Nvidia que lideram este setor. As gráficas Intel Arc estão projetadas para serem lançadas já no início de 2022 e têm em vista o segmento de modelos intermédios, ou seja, ao nível das Nvidis GeForce RTX 3070 e das AMD Radeon RX 6700 XT.

No entanto, no que respeita à mineração de criptomoedas, a Intel parece estar a seguir a tendência da AMD. Ou seja, enquanto que a Nvidia lançou as placas CMP destinadas à mineração, para desviar os olhares dos mineradores das RTX 30, e também colocou limites da taxa de hash dos seus modelos, a Intel e a AMD vão passar ao lado desta alteração.

Os executivos adiantam que as gráficas Intel Arc estarão no mercado e as pessoas vão poder adquiri-las. Referem ainda que o limite à prática da extração de moedas digitais não é uma prioridade.

Concorda com a decisão da Intel?