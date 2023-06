Samsung só terá os chips de 2 nm de alto desempenho em 2026 e os de 1,4 nm em 2027

A indústria tecnológica está a tomar um rumo muito interessante no que respeita à evolução na litografia dos chips do futuro. Tal como seria de prever, a TSMC já está um passo à frente da concorrência, mas a sul-coreana Samsung também terá os seus chips de 2 nm de alto desempenho em 2026, enquanto que os de 1,4 nm chegarão logo depois, em 2027.

Samsung: Chips avançados de 2 nm chegam em 2026 e os de 1,4 nm em 2027

De acordo com as mais recentes informações, a Samsung anunciou nesta quinta-feira (28) os seus novos projetos que se mantinham até agora num mistério. Em concredo, a gigante sul-coreana falou dos seus planos para as novas litografias até ao ano de 2027, um setor onde compete diretamente com as rivais Intel e TSMC.

Segundo o anúncio, embora os chips criados no processo de fabrico de 2 nm da Samsung estejam previstos para 2025, a versão de alto desempenho chegará apenas em 2026. Já os chips de 1,4 nm vão chegar um ano depois, em 2027. No anúncio foi referido que, em comparação com o seu processo de 3 nm, os chips de 2 nm da Samsung conseguiram obter um aumento de 12% no desempenho e de 25% na eficiência energética, para além de uma área 5% menor:

A empresa vai iniciar a produção em massa do processo de 2 nm para aplicações móveis em 2025, depois expandirá para HPC em 2026 e automóvel em 2027. O processo de 2 nm (SF2) da Samsung mostrou um aumento de 12% no desempenho, um aumento de 25% na eficiência de energia e uma diminuição de 5% na área, quando comparado ao seu processo de 3 nm (SF3).

Para já ainda faltam muitos anos até à chegada destes chips avançados, mas as informações que vão sendo reveladas mostram que o futuro da indústria eletrónica é bastante promissor e que os equipamentos da próxima geração vão oferecer um desempenho como nunca antes foi visto. Ou seja, em suma, as expetativas das marcas e dos consumidores são altas.