Funcionário desligou congelador e destruiu 20 anos de investigação…

Às vezes existem situações insólitos! Um funcionário de limpezas desligou um congelador que "guardava" mais de 20 anos de investigações. O incidente ocorreu no Instituto Politécnico Rensselaer de Troy, em Nova Iorque. Saiba o que aconteceu.

Funcionário desligou porque o som que emitia era desconfortável

Um funcionário de limpezas conseguiu destruir o trabalho de duas décadas de uma investigação na área da fotossíntese, considerada pioneira, levada a cabo nos Estados Unidos. De acordo com as informações, o funcionário desligou um congelador que, segundo ele, fazia “sons irritantes”.

O caso aconteceu em 2020 e chegou ao tribunal. No entanto, só agora foi conhecido e alvo de notícia. Do que se sabe, o funcionário desligou o congelador porque o som que emitia era desconfortável. No entanto, sabe-se também que o congelador tinha uma placa que explicava como era possível silenciar o congelador de forma segura. Na prática, era apenas necessário pressionar o botão de silêncio de alarme por 5 a 10 segundos para silenciar o som.

Segundo revelam os advogados, as amostras armazenadas no congelador a -80 °C eram "insalváveis". O facto do funcionário ter desligado o congelador levou a perdas na ordem de 1 milhão de dólares.

O problema ainda foi detetado pelos investigadores, mas a temperatura já tinha subido 50 graus, estando nos -30 °C tendo as amostras ficado "comprometidas, destruídas e sem possibilidade de recuperação" segundo revela o processo instaurado.