Primeiras imagens do resgate do Titan. Restos mortais das vítimas estarão entre os destroços

Os restos do submersível Titan começaram a ser retirados do mar, na quarta-feira. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América (EUA), as vítimas estarão entre os destroços recuperados.

Os destroços do submersível da OceanGate começaram a ser retirados do fundo do mar, ontem, quarta-feira. As imagens que estão a ser divulgadas dão conta da descarga a partir do navio Horizon Arctic, em St John's, Canadá.

As fotografias mostram o que resta da embarcação, bem como a dimensão do desastre, que ocorreu em águas profundas. De acordo com um corresponde da BBC, nos destroços veem-se duas tampas, incluindo a escotilha sem a janela, a estrutura metálica de pouso do submersível e o compartimento posterior do equipamento. Tudo isto coberto por lonas.

Conforme revelado pela Guarda Costeira dos EUA, as cinco peças do Titan foram encontradas num local cheio de destroços, perto da dianteira do Titanic.

Umas horas depois de descarregarem os destroços do submersível, as autoridades anunciaram que foram recuperados também "presumíveis restos humanos".

Para já, a mesma fonte adiantou que está em curso uma investigação para apurar as causas da implosão, e que tratará de redigir recomendações para evitar futuros desastres semelhantes.

Recordamos que as cinco pessoas que seguiam na embarcação rumo aos destros do Titanic perderam a vida, no dia 18 de junho, 90 minutos depois de entrarem na água. O submersível implodiu, a uma profundidade de 3.800 metros, no Oceano Atlântico.