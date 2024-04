Reparar smartphone será mais fácil! A União Europeia impõe novas regras aos fabricantes

A União Europeia tem estado a tentar mudar as regras num lote alargado de áreas, em especial dedicadas aos smartphones. As medidas mais impactantes já estão a ser aplicadas, mas agora uma nova foi aprovada. Em breve será muito mais fácil um reparar smartphone, à luz das novas regras que a União Europeia vai impor aos fabricantes.

O Parlamento aprovou esta semana, por 584 votos a favor, três votos contra e 14 abstenções, a diretiva relativa ao chamado «direito à reparação» para os consumidores. Estas novas regras clarificam as obrigações dos fabricantes de reparar bens e incentivam os consumidores a alargar o ciclo de vida de um produto através da reparação.

As novas regras garantem que os fabricantes prestem serviços de reparação atempados e economicamente viáveis e informem os consumidores sobre os seus direitos à reparação. Os bens reparados ao abrigo da garantia beneficiarão de uma extensão adicional de um ano da garantia legal, incentivando ainda mais os consumidores a optarem pela reparação em vez da substituição.

Após o termo da garantia legal, o fabricante continua a ser obrigado a reparar produtos domésticos comuns, que são tecnicamente reparáveis ao abrigo da legislação da União Europeia (UE), como as máquinas de lavar roupa, os aspiradores e até os smartphones.

A lista de categorias de produtos pode ser alargada ao longo do tempo. Os consumidores podem também pedir emprestado um aparelho enquanto o seu estiver a ser reparado. Caso este não possa ser reparado, poderá ser-lhes fornecido um produto recondicionado.

Right to repair: MEPs have adopted new EU rules reinforcing the right to repair, aiming to reduce waste and bolstering the repair sector by making it easier and more cost-effective to repair goods.



