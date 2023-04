Sony regista patente de leitor de disco externo para a nova PS5 modular

Já existem vários rumores sobre a possibilidade de a Sony criar uma nova consola PlayStation 5 com algumas características diferentes, nomeadamente o facto de ser mais fina e com um disco mpdular. E para reforçar essa possibilidade, a empresa japonesa registou uma patente de um leitor de disco externo para a eventual nova PS5 modular.

Sony regista patente de leitor de disco externo para PS5 modular

A PlayStation 5 já se encontra no mercado há mais de 2 anos e tem vendido como pãezinhos quentes, especialmente depois que o stock disponível de unidades aumentou. No entanto várias informações recentes indicam que a Sony poderá estar a preparar um novo formato desta consola, nomeadamente um modelo mais fino e com um drive de disco modular.

De acordo com as mais recentes informações, a Sony registou uma patente destinada à criação de uma nova PlayStation 5 com um leitor de disco modular, o qual o utilizador poderá montar e desmontar sempre que entenda e que seja necessário.

Através das imagens reveladas na patente, verificamos o formato característico deste leitor externo que será então acoplado à consola da marca japonesa, podendo ser retirado do equipamento. O resto do design manterá o mesmo aspeto da PlayStation 5 tal como a conhecemos atualmente.

De acordo com o que se sabe, esta consola modular foi projetada para usar uma menor quantidade de componentes internos. Outras melhorias possíveis é a integração de um sistema que impede que a vibração do disco passe para a caixa externa.

Para já ainda são desconhecidos outros pormenores como as dimensões, o peso e a maneira como os dois equipamentos serão integrados. A patente indica que a unidade ótica pode ser usada em PCs, consolas ou equipamentos audiovisuais.

Outros dados indicam que o projeto teve início em 2020 e o seu lançamento está previsto para setembro de 2023. Por outro lado, há também a indicação de que a PlayStation 5 Pro pode chegar no final de 2024.